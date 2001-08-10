В Сахалинской области запустили горячую линию по вопросам первого голосования за объекты благоустройства

С сегодняшнего дня операторы горячей линии ЖКХ Сахалинской области начали принимать звонки по вопросам голосования за проекты благоустройства, которое проводится в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». Звонить можно ежедневно с 8:00 до 21:00 по номеру: 8 (800) 302-0065 или *0065 с мобильного телефона.

На горячей линии можно получить консультацию о работе платформы, рейтинговом голосовании, возможностях внести личный вклад в развитие своего города или села.

Отдать свой голос в поддержку конкретного объекта сахалинцы и курильчане, достигшие 14-летнего возраста, смогут с 26 апреля по 30 мая на специально созданной онлайн-платформе – https://65.gorodsreda.ru/. Голосование устроено максимально просто, регистрация доступна через Госуслуги, также можно будет пройти идентификацию с помощью номера телефона. На голосование вынесено 43 проекта благоустройства. В каждом городском округе определено в среднем по две – три территории.