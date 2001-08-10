Без света сегодня останутся десятки домов Южно-Сахалинска

Часть Южно-Сахалинска останется без электричества сегодня, 20 апреля. Ограничения связаны с плановыми работами на сетях.
Как сообщают в пресс-службе Сахалинэнерго, ориентировочно с 09:00 до 16:00 света не будет по адресам:
- пр. Победы, 15, 15-б, 17, 19, 19/1, 21, 23, 25-а;
- ул. Комсомольская, 211, 213-а, 213-б, 215, 215-а, 217, 219, 219-а.
С 10:00 до 16:00:
- ул. Бумажная, 26-а;
- ул. Крайняя, 50;
- ул. Ленина, 69;
- пер. Путевой, 3.При
С 10:00 до 17:00:
- крестьянско-фермерские хозяйства: "Пионер";
- ул. Северный городок, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 33, 35, 37.
С 13:30 до 17:00:
- пр. Мира, 235, 237, 237-а, 239, 239-а, 239-б, 239-в, 239-г, 241, 241-а;
- ул. Емельянова, 19-а, 21, 21-а, 23.