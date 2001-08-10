Валерий Лимаренко встретился с новым главой Южно-Сахалинской и Курильской епархии

Архиепископ Никанор решением Священного Синода Русской православной церкви сменил на посту архиепископа Аксия, который получил назначение в Подмосковье.

- Поздравляю вас с назначением в островной регион и желаю успехов в служении на благо сахалинцев и курильчан. Церковь - наш важный союзник в духовно-нравственной сфере, в деле патриотического воспитания молодежи, - сказал Валерий Лимаренко.

Владыка Никанор рассказал, что ранее уже служил на Сахалине, и рад вернуться.

- Моя служба здесь проходила в непростые 90-е годы. И сейчас я просто не узнал город. Южно-Сахалинск стал современным, ухоженным, благоустроенным. Уверен, что островной регион будет и дальше развиваться. Ведь Сахалинская область, словно будильник для нашей страны, всегда просыпается первой, - сказал владыка Никанор.

Архиепископ родом из Кемеровской области. Священнослужителем стал в 1993 году. В 1995 году был принят в клир Южно-Сахалинской епархии и назначен вторым священником Воскресенского кафедрального собора в областном центре. Потом был настоятелем Пантелеимонова прихода в Синегорье, храма святого Иннокентия, а затем и Воскресенского кафедрального собора.

В последующие годы проходил обучение Московской духовной семинарии и Киевской духовной академии. В 2014 году был избран епископом Енисейским и Лесосибирским. До назначения на Сахалин руководил Минусинской епархией. В апреле этого года владыка Никанор был возведен в сан архиепископа, рассказали ТИА "Острова" в правительстве Сахалинской области.