Неработающим сахалинским пенсионерам рассказали, куда они могут бесплатно слетать на отдых

Островные неработающие пенсионеры в клиентских службах Пенсионного фонда РФ по Сахалинской области могут получить специальные талоны для бесплатного проезда к месту отдыха и обратно.

Отделение Пенсионного фонда РФ по Сахалинской области заключило государственные контракты с транспортными организациями для предоставления островным неработающим пенсионерам (получателям страховых пенсий по старости и по инвалидности) компенсации стоимости проезда к месту отдыха и обратно в виде специальных талонов. Съездить на отдых и вернуться пенсионеры могут до 1 декабря включительно по следующим направлениям:

Южно-Сахалинск — Хабаровск — Южно-Сахалинск;

Южно-Сахалинск — Москва — Южно-Сахалинск;

Южно-Сахалинск — Новосибирск — Южно-Сахалинск;

Южно-Сахалинск — Владивосток — Южно-Сахалинск;

Южно-Сахалинск — Краснодар — Южно-Сахалинск;

Южно-Сахалинск — Сочи — Южно-Сахалинск;

Южно-Сахалинск — Санкт-Петербург — Южно-Сахалинск.

Пенсионеры, проживающие на Сахалине, планирующие доехать до областного центра на железнодорожном транспорте, с помощью талонов также могут бесплатно приобрести ж/д билеты.

Для получения специальных талонов и дальнейшего их обмена на билеты в транспортной организации, пенсионеру необходимо обратиться в клиентскую службу Пенсионного фонда по месту жительства. С собой надо иметь документ, удостоверяющий личность, и документ, подтверждающий предстоящее пребывание пенсионера в санатории, доме отдыха, на туристической базе или в ином месте отдыха.

Если пенсионер планирует проживать у родственников, друзей или на съемном жилье, то требуется представить документ, в котором должно быть указано наименование населенного пункта и период пребывания. Таким документом может являться телеграмма либо пригласительное письмо, составленные в произвольной форме. Образец телеграммы размещен на сайте Пенсионного фонда РФ (регион — Сахалинская область) в подразделе «Гражданам».

Напомним, что прошлом году в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции некоторые пенсионеры не смогли выехать за пределы области. Поэтому граждане, которые последний раз компенсировали оплату проезда к месту отдыха и обратно в 2018 году, могут воспользоваться компенсацией два года подряд: в 2021 и 2022 гг..

Записаться на прием в клиентскую службу ПФР граждане могут с помощью электронного сервиса «Запись на прием» в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда или по телефонам, указанным на сайте фонда (регион — Сахалинская область) в подразделе «Гражданам».

Еще один вид компенсации неработающим пенсионерам — возмещение фактически произведённых расходов за самостоятельно купленные билеты после возвращения из поездки. Обратим внимание, что возмещению подлежат расходы, которые пенсионер понес лично. Например, если родственник с помощью своей банковской карты произвел безналичную оплату билетов для пенсионера, то произвести возмещение данных расходов не представляется возможным.