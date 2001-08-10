На Сахалине намерены расширить географию поставок свежевыловленной рыбы

Поручение доставлять и реализовывать по доступным ценам свежие уловы в селах дал Валерий Лимаренко.

– Мы провели опросы среди жителей и услышали сигнал, что с поставками рыбы есть сбои. В большинство районных центров наладили еженедельные поставки минтая, камбалы, трески. Теперь необходимо организовать реализацию рыбы в селах. Жителям не всегда удобно добираться в райцентр, – сказал Валерий Лимаренко.

Островные предприятия осуществляют прямые поставки с места вылова в 16 муниципальных образованиях региона. В Ногликском и Охинском районах реализация свежевыловленной рыбы стартует в мае-июне, когда начнется промысел, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительтсве.

– В апреле к проекту присоединились Смирныховский, Тымовский, Александровск-Сахалинский городские округа. На городской площади Северо-Курильска еженедельно бесплатно раздают рыбу всем желающим. В Курильском и Южно-Курильском районах свежевыловленная рыба реализуется в постоянном режиме при заходе судов с промысла. Значительно увеличился спрос в Углегорском районе. В райцентре и Шахтерске за два дня реализовали 1,4 тонны рыбы, – рассказал руководитель агентства по рыболовству Сахалинской области Иван Радченко.

С начала года на Сахалине и Курилах реализовали более 55 тонн свежевыловленной рыбы. В проекте участвуют девять островных предприятий. Среди них – ООО «Прибой-Восток», ООО «Невод», ООО «Зюйд-Вест», ООО ПКФ «Южно-Курильский рыбокомбинат», ЗАО «Курильский рыбак», ООО РК «Островной», АО «Северо-Курильская база сейнерного флота», ЗАО «Курильский рассвет», ООО «Алаид».

Предприятия по договоренности с областными властями реализуют продукцию по сниженным ценам. Так, камбалу продают по цене от 28 до 80 рублей за килограмм, минтай – от 40 до 90 рублей, треску – от 37 до 90 рублей, сельдь – от 33 до 45 рублей, мойву – от 30 до 80 рублей. Цена зависит от удаленности района доставки. Стоимость замороженной рыбы в магазинах в полтора-два раза выше.

Приобрести дары моря по доступным ценам можно на ярмарочных площадках и в социальных магазинах. Губернатор поручил наладить информационную работу: своевременно сообщать жителям о времени и месте продаж. Сахалинцев из льготных категорий оповещают по телефону. Также получить информацию можно в социальных сетях областного агентства по рыболовству: https://www.instagram.com/agent_ribalka65.