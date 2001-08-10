В Южно-Сахалинске продолжают работу мобильные комплексы вакцинации

До 10 мая (включительно) все желающие сделать прививку против коронавирусной инфекции могут посетить мобильные комплексы вакцинации, которые продолжают работать в нескольких точках Южно-Сахалинска.

Так, 7, 8, 9 и 10 мая мобильный комплекс будет располагаться в районе площади Победы со стороны спортивной школы олимпийского резерва по греко-римской борьбе (ул. Горького, 7). Режим работы: с 11.00 до 18.00.

В городском парке мобильный комплекс будет работать на берегу озера Верхнего. Здесь сделать прививку можно 7, 9, 10 мая с 12.00 до 17.00, 8 мая - с 11.00 до 15.00.

Продолжают работу и пункты вакцинации в оборудованных кабинетах в торговых центрах: ТЦ «МегаБерезка», цокольный этаж: до 10 мая с 12.00 до 17.00, ТЦ «Столица», 3 этаж - до 10 мая с 12.00 до 17.00, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Напомним, вакцинация в мобильных пунктах не требует предварительной записи. Пациенту достаточно иметь при себе паспорт, полис, СНИЛС. Медицинские работники на месте проверят общие показатели здоровья и определят, нет ли противопоказаний к вакцинации.