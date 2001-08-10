В Холмске поздравляют ветеранов войны
Вице-мэр Холмского городского округа Наталья Белоцерковская совместно с руководителем арт-студии «Холмские искорки» Анной Шагиахметовой и юной солисткой Викторией Рубашкиной поздравили ветеранов Великой Отечественной войны с 76-й годовщиной окончания Второй Мировой войны. От имени мэра округа Дмитрия Любчинова участникам ВОВ, узникам концлагерей, жителям блокадного Ленинграда были вручены подарочные наборы.
- Выражаю вам огромную благодарность, дорогие наши ветераны, - сказала Наталья Белоцерковская. - Вы пережили страшное годы Великой Отечественной войны, если бы не вы, и ваш подвиг, то сегодня не было мирного неба над головой. От всех жителей округа низкий вам поклон, а самое главное - крепкого здоровья, долгих лет жизни и чистого ясного солнца нам всем.
В рамках проекта «Культура - в дом» для каждого ветерана участниками арт-студии «Холмские искорки» была исполнена композиция «Я хочу чтобы не было больше войны».
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