В Холмске поздравляют ветеранов войны

Вице-мэр Холмского городского округа Наталья Белоцерковская совместно с руководителем арт-студии «Холмские искорки» Анной Шагиахметовой и юной солисткой Викторией Рубашкиной поздравили ветеранов Великой Отечественной войны с 76-й годовщиной окончания Второй Мировой войны. От имени мэра округа Дмитрия Любчинова участникам ВОВ, узникам концлагерей, жителям блокадного Ленинграда были вручены подарочные наборы.

- Выражаю вам огромную благодарность, дорогие наши ветераны, - сказала Наталья Белоцерковская. - Вы пережили страшное годы Великой Отечественной войны, если бы не вы, и ваш подвиг, то сегодня не было мирного неба над головой. От всех жителей округа низкий вам поклон, а самое главное - крепкого здоровья, долгих лет жизни и чистого ясного солнца нам всем.

В рамках проекта «Культура - в дом» для каждого ветерана участниками арт-студии «Холмские искорки» была исполнена композиция «Я хочу чтобы не было больше войны».