Школы и детские сады Южно-Сахалинска присоединились к акции «Окна Победы»
Южно-Сахалинск присоединился к Всероссийской акции «Окна Победы», инициированной «Российским движением школьников». Одними из первых в ней приняли участие коллективы и учащиеся школ и детских садов областного центра, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Окна образовательных учреждений украшают георгиевские ленты, изображения военных орденов, Вечного огня и других символов памяти о погибших воинах, а также поздравления с 9 мая и слова благодарности ветеранам. Ребята создавали праздничную атрибутику вместе с педагогами и родителями. Многие семьи выразили желание продолжить акцию у себя дома — на окнах квартир и частных домов также размещены трогательные надписи, а также силуэты журавлей — по числу родственников, сражавшихся на фронтах Великой Отечественной войны и трудившихся в тылу.
Фотографии оформленных окон можно увидеть на страничках в социальных сетях учреждений. К памятной дате многие школы и детские сады также записали видеоролики, посвященные 9 мая. Так, учащиеся школы № 4 исполнили известную песню Давида Тухманова «День Победы», а ребята из начальной школы №21 поддержали другую известную акцию «Георгиевская ленточка» с передачей друг другу символа героизма, воинской доблести и славы
Проникновенный короткометражный фильм, посвященный событиям Великой Отечественной войны, подготовила команда школы №16. В съемках были задействованы учащиеся разных классов. Фильм получил много положительных откликов, работа была отправлена на всероссийский конкурс.
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