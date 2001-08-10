Более пяти тысяч сахалинцев и курильчан приняли участие в акции «Бессмертный полк онлайн»
В этом году по рекомендациям Роспотребнадзора шествие снова прошло в виртуальном формате. В День Победы во всех регионах России одновременно началась трансляция Бессмертного полка онлайн. Патриотическое «шествие» продлится еще до конца мая – за это время каждый сможет увидеть своих героев в строю.
Портреты транслируются на сайте проекта https://2021.polkrf.ru, в мини-приложениях «Бессмертный полк» в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, а также в онлайн кинотеатрах Okko, IVI.RU, MORE.TV и на платформе Смотрим.ру.
В этом году сахалинцы и курильчане подали около 2,7 тысяч заявок, еще 2,5 тысячи анкет остались с прошлого года. По всей стране в строю «прошествовали» более 5 миллионов человек – к 2,5 миллионам анкет прошлого года добавились еще столько же в этом. Все желающие могли разместить фото и информацию о своих ветеранах, участниках трудового фронта, партизанах, узниках фашистских концлагерей, жителях блокадного Ленинграда, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.
На цифровых ресурсах были предприняты дополнительные меры безопасности. На сайт онлайн-шествия были зафиксированы массивные атаки – 3 DDoS-атаки и 6 веб-атак.
Модераторы также пресекли ряд провокационных попыток размещения в строю Бессмертного полка онлайн портретов нацистских преступников. Данные о приславших их людях будут переданы в Следственный комитет России.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
10:43 5 Мая Анивский район готовится к параду Победы
09:12 5 Мая Сахалинские таможенники обнаружили посылку с сильнодействующими веществами из Беларуси
14:22 5 Мая На Сахалине намерены расширить географию поставок свежевыловленной рыбы
17:22 5 Мая Еще три баннера с информацией о голосовании за проекты «Комфортной городской среды» появились в Южно-Сахалинске
09:26 12 Апреля В некоторых домах Южно-Сахаинска сегодня отключат свет
17:28 12 Апреля В ряде жилых домов Южно-Сахалинска временно отключат холодное водоснабжение
15:36 29 Апреля Сахалинцам рекомендуют не мешать строителям заниматься капремонтом сетей
15:06 30 Апреля В Александровске-Сахалинском снова начинаются интриги вокруг поста мэра
Выбор редакции
- 09:58 Вчера В сахалинской спортшколе «Кристалл» провели благотворительные сеансы катания на коньках
- 15:16 8 Мая В Сахалинской области отметили 100-летний юбилей Григория Чухрая
- 17:01 7 Мая Жителей Сахалинской области приглашают на онлайн-программу в честь Дня Победы
- 14:31 7 Мая В Холмске поздравляют ветеранов войны
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
18:07 30 Апреля Статистика рассказала, как менялось население Сахалинской области а 2020 году
- 10:42 10 Февраля Юрий Трутнев: наши ресурсы должны перерабатываться на территории нашей страны
Опрос
Как вы думаете, когда откроют большинство границ между странами?