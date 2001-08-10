Более пяти тысяч сахалинцев и курильчан приняли участие в акции «Бессмертный полк онлайн»

В этом году по рекомендациям Роспотребнадзора шествие снова прошло в виртуальном формате. В День Победы во всех регионах России одновременно началась трансляция Бессмертного полка онлайн. Патриотическое «шествие» продлится еще до конца мая – за это время каждый сможет увидеть своих героев в строю.

Портреты транслируются на сайте проекта https://2021.polkrf.ru, в мини-приложениях «Бессмертный полк» в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, а также в онлайн кинотеатрах Okko, IVI.RU, MORE.TV и на платформе Смотрим.ру.

В этом году сахалинцы и курильчане подали около 2,7 тысяч заявок, еще 2,5 тысячи анкет остались с прошлого года. По всей стране в строю «прошествовали» более 5 миллионов человек – к 2,5 миллионам анкет прошлого года добавились еще столько же в этом. Все желающие могли разместить фото и информацию о своих ветеранах, участниках трудового фронта, партизанах, узниках фашистских концлагерей, жителях блокадного Ленинграда, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

На цифровых ресурсах были предприняты дополнительные меры безопасности. На сайт онлайн-шествия были зафиксированы массивные атаки – 3 DDoS-атаки и 6 веб-атак.

Модераторы также пресекли ряд провокационных попыток размещения в строю Бессмертного полка онлайн портретов нацистских преступников. Данные о приславших их людях будут переданы в Следственный комитет России.