Тихоокеанское
информационное агентство
12 Мая 2021
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В трех жилых домах Южно-Сахалинска 12 мая временно ограничат водоснабжение
15:18, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

В трех жилых домах Южно-Сахалинска 12 мая временно ограничат водоснабжение

В трех жилых домах Южно-Сахалинска 12 мая временно ограничат водоснабжение

В связи с проведением ремонтных работ на сетях 12 мая с 10.00 до 14.00 будет ограничена подача холодной воды по адресам: ул. Сахалинская, 100, 102 и ул. Южно-Сахалинская, 27, сообщили ТИА "Острова" в городской администрации. По вопросам водоснабжения необходимо обращаться в диспетчерскую МКП «Городской водоканал» по телефону 72-32-40. Информация о плановых отключениях размещается на сайте организации (https://www.sakhvodokanal.ru) в разделе «Новости».

 

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