Сахалинский таможенный пост в аэропорту наградили почетной грамотой

Почетной грамотой Министерства спорта Сахалинской области отмечен таможенный пост Аэропорт Южно-Сахалинск Сахалинской таможни за высокую организацию Far East Cup-2021 (Континентальный Кубок Азии по горным лыжам). Награду получил начальник таможенного поста Евгений Коньков, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе сахалинской таможни.

По словам министра спорта Сергея Буренкова, вручившего грамоту, Far East Cup прошли на очень высоком уровне, что было отмечено и спортсменами, и членами иностранных делегаций. Большой вклад в это внесли как таможенники, так и те люди, которые обеспечивали безопасность, проживание, волонтерскую помощь и другие направления.

Как рассказал начальник таможенного поста Евгений Коньков, в Южно-Сахалинске ежегодно проводятся соревнования международного уровня по различным видам спорта, участники которых проходят таможенный контроль на таможенном посту Аэропорт Южно-Сахалинск. Налаженное взаимодействие с Министерством спорта и спортивными федерациями, которые своевременно предоставляют необходимые нам документы и сведения, позволяет сделать процедуры контроля спортивного оборудования и снаряжения минимально бюрократизированными. Должностные лица таможенного поста, соблюдая все формальности, предусмотренные при перемещении через таможенную границу данной категории товаров, проводят необходимые процедуры в максимально короткие сроки, которые не превышают времени, необходимого для контроля международного рейса. Хотя только команда Японии на прошедший этап Кубка Азии привезла более 5 тонн лыжного инвентаря.

Справка. Континентальный Кубок Дальнего Востока Far East Cup – 2021 прошел в Южно-Сахалинске с 19 по 28 марта на склонах горнолыжного комплекса «Горный воздух». Сахалин уже в шестой раз принимает эти соревнования, впервые они состоялись в 2016 году. В 2021 году соревнования, несмотря на пандемию, оказались очень массовыми. В них приняли участие около 120 спортсменов из 12 стран мира: России, Казахстана, Чехии, Эстонии, Болгарии, Словении, Дании, Аргентины, Германии, Канады, Австрии, Японии.