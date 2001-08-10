В Сахалинской областной библиотеке пройдут встречи с психологами
Встречи с психологами состоятся в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке в рамках проекта "Успешная мама". Лекторами выступят специалист Сахалинского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Валерия Васильева и руководитель Центра поддержки материнства "Радость" Александра Заболоцкая.
На первой встрече специалисты раскроют темы "Психология одежды, как способ профилактики социального стресса" и "Архетипы в личном стиле". Они расскажут, как одежда и внешность влияют на настроение и поведение человека и его восприятие окружающими. Занятие пройдет 17 мая в 11.00, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе СахОУНБ.
Тема следующей лекции - "Все люди разные. Ключи доступа для построения эффективной коммуникации". Валерия Васильева расскажет, как построить отношения с людьми, учитывая их индивидуальные особенности. Беседа состоится 19 мая в 11.00
Еще одно занятие в рамках проекта "Успешная мама" будет посвящено проблеме алкогольной зависимости. Темы встречи, которая пройдет 24 мая в 11.00, - "Склонность к образованию алкогольной зависимости" и "Созависимость. Касается каждого. Семейный сценарий. Дисфункциональная семья". Слушатели смогут пройти тестирование и получить индивидуальные рекомендации специалистов по итогам теста.
Вход свободный. Наличие маски обязательно. Телефон для справок: +7(4242)45-25-44.
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