Тихоокеанское
информационное агентство
18 Мая 2021
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13:49, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Сахалинским предпринимателям напоминают о запрете торговли алкоголем 22 мая

Сахалинским предпринимателям напоминают о запрете торговли алкоголем 22 мая

В соответствии с законом Сахалинской области в день проведения в общеобразовательных организациях торжественных линеек, посвященных окончанию учебного года, не допускается розничная продажа алкогольной продукции, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

В этом году на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск"  последний звонок состоится 22 мая.

Нарушение правил розничной продажи алкогольной продукции влечет наложение административного штрафа. Индивидуальным предпринимателям и руководителям торговых объектов рекомендовано принять все необходимые меры по недопущению нарушений. 

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