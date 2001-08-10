Сахалинским предпринимателям напоминают о запрете торговли алкоголем 22 мая

В соответствии с законом Сахалинской области в день проведения в общеобразовательных организациях торжественных линеек, посвященных окончанию учебного года, не допускается розничная продажа алкогольной продукции, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

В этом году на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск" последний звонок состоится 22 мая.

Нарушение правил розничной продажи алкогольной продукции влечет наложение административного штрафа. Индивидуальным предпринимателям и руководителям торговых объектов рекомендовано принять все необходимые меры по недопущению нарушений.