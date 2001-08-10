За первый квартал на Сахалине зарегистрирована естественная убыль населения
За январь-март в Сахалинской области отмечена естественная убыль населения, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе Сахалинстета. Зарегистрировано в органах ЗАГС 1330 родившихся и 1894 умерших. Естественная убыль составила 564 человека, за аналогичный период 2020 года убыль составляла 228 человек. Превышение числа родившихся над числом умерших отмечено в трех муниципальных образованиях области: "Город Южно-Сахалинск", "Курильский городской округ" и "Южно-Курильский городской округ".
В области зарегистрировано 699 браков и 578 разводов против 758 браков и 615 разводов, зарегистрированных за аналогичный период 2020 года.
По данным Управления по вопросам миграции УМВД России по Сахалинской области, за январь-март 2021 года на Сахалин и Курилы прибыло 4600 человек, из которых 38,0% - на постоянное место жительства. Выбыло 4397 человек, из которых 78,1% снято с регистрационного учета по прежнему месту жительства. В пределах Сахалинской области поменяли место жительства 1335 человек. Миграционный прирост составил 203 человека.
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