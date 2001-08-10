Рептилии и птицы в сахалинском зоопарке прошли витаминную терапию

Витаминотерапию в рамках двухдневной диспансеризации получили экзотические животные в Сахалинском зооботаническом парке.

В первый день ветеринары Маргарита Зайцева и Антонина Ерёмина провели взвешивание, осмотр кожных и слизистых покровов у рептилий и птиц в экспозиции "Экзотариум", рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе зообатанического парка.

Затем, после первичного осмотра, были сделаны инъекции витаминов А, D, E и группы витаминов B – парагвайской анаконде, краснопёстрому питону, восточному удавчику и разным видам молочных змей. Свои дозы витаминов получили карпский варан, среднеазиатские черепахи, а также попугаи, амадины и канарейки.

- Диспансеризация рептилий проходит ежегодно с целью профилактики здоровья животных, - пояснила заведующая сектором экзотических животных Кристина Авдеева. - Исключение составил четырёхметровый тигровый питон, весом 67 кг, который проходит ветеринарный осмотр (взвешивание и измерение) раз в три года, а комплекс витаминов он получил 25 мая.

На второй день диспансерный осмотр прошли радужный и древесный удавы, техасский и другие виды полозов. Процедуры прошли спокойно, рептилии и птицы чувствуют себя хорошо.