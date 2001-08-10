Сахалинским студентам рассказали, как не попасться на удочку мошенников
Мошенники не дремлют и постоянно придумывают новые способы обмана доверчивых граждан. Злоумышленники маскируются под сотрудников различных ведомств и, запугивая граждан, опустошают банковские счета и крадут пароли, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УФССП России по Сахалинской области.
Сотрудники Управления Федеральной службы судебных приставов по Сахалинской области в целях усиления эффективности профилактической работы с населением, повышения уровня правовой и финансовой грамотности граждан, пропаганды “компьютерной гигиены” среди физических и юридических лиц, встретились со студентами Сахалинского института железнодорожного транспорта (филиала) ФГБОУ ВО ДВГУПС.
Судебный пристав-исполнитель межрайонного отделения судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств УФССП по Сахалинской области Дарья Сторож рассказала студентам, что лучшим гарантом сохранности личных сбережений является бдительность их владельца. Узнавать об имеющейся у физического или юридического лица задолженности нужно с помощью размещённого на официальном сайте ведомства http://www.r65.fssp.gov.ru сервиса “Банк данных исполнительных производств”, который работает так же через мобильные приложения “ФССП”. Кроме того, внимание студентов было обращено на то, что переводить денежные средства в сети Интернет можно только способами и методами, указанными на официальном сайте ведомства и при использовании банковских приложений необходимо соблюдать правила парольной защиты, которые должны быть сложными, регулярно обновляемыми и с многофактурной аутентификацией (коды из sms, почты, отпечатки пальцев и др.). Так же студентам было разъяснено, что для безопасной работы с электронной почтой, мессенджерами, социальными сетями необходимо использовать антивирусную защиту, контролировать адрес назначения и объём предоставления персональных данных, не переходить по подозрительным ссылкам и не принимать файлы от незнакомых пользователей.
В конце встречи все желающие студенты смогли задать вопросы. Присутствующих интересовали как подробности работы Банка данных исполнительных производств, так и вопросы, касающиеся “компьютерной гигиены”.
Подобные встречи будут продолжены, так как позволяют информировать граждан не только о возможностях информационных ресурсов Службы, но и о других актуальных вопросах, касающихся правовой и финансовой грамотности населения.
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