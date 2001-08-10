Губернатор проверил новый дом в Долинске

Валерий Лимаренко проконтролировал ход расселения аварийного жилья в Долинском районе. Рабочую поездку глава региона начал с посещения строительной площадки в райцентре, где возводится пятиэтажка на 55 квартир. Новостройку должны сдать до конца года. Дом предназначен для переселения жителей аварийного фонда, уточнили ТИА "Острова" в администрации региона.

Губернатор обратил особое внимание на необходимость соблюдения графиков строительства и обязательное устранение всех замечаний, на которые во время просмотра квартир укажут будущие жильцы.

Строительство пятиэтажки по улице Комсомольской, 42 началось в прошлом году. Дом сейчас готов больше чем наполовину. Здание монолитное, железобетонное. В новостройке 55 квартир: 10 однокомнатных площадью 36,5 квадратных метров, остальные – двухкомнатные по 49, 52 и 56 «квадратов». Планируется, что сюда переедут жители аварийных домов по улице Пионерской. Во всех квартирах запроектированы раздельные жилые комнаты и санузел, кухня, прихожая, остекленная лоджия.

В Долинском районе для переселенцев из аварийного фонда в прошлом году начали строить семь домов – не только в райцентре, но и в селах Взморье, Стародубское, Углезаводск, Сосновка. Все их должны сдать в этом году.

Под жилищное строительство в Долинске определили две больших площадки в черте города. Сейчас идет оформление документации. Эти земельные участки дают перспективы не только для расселения аварийного фонда, но и для строительства арендного, социального, коммерческого жилья.

Одна из площадок расположена на территории бывшего танкоремонтного завода. Это около 15 гектаров земли. По словам мэра Александра Тугарева, здесь уже снесли половину старых объектов. Разработан мастер-план. Планируется построить более 26 тысяч квадратных метров жилья. Территория для застройки очень удобна тем, что здесь есть коммуникации по водоснабжению и водоотведению и в ближайшей перспективе предусмотрен газ. Здесь же планируется строительство детсада и начальной школы, а также досуговых учреждений.