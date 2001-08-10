В Южно-Сахалинске взорвалась авиабомба

Сегодня в планировочном районе Ново-Александровск пиротехническим специализированным подразделением Амурского спасательного центра МЧС России произведена ликвидация авиабомбы путем подрыва на месте обнаружения.

Как сообщили ТИА «Острова» в управлении МЧС региона, 04.06.2021 в оперативно-дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Сахалинской области поступило сообщение о том, что при проведении земляных работ по адресу г. Южно-Сахалинск, планировочный район Ново-Александровск, ул. Резервная обнаружен предмет, похожий на авиабомбу.

На месте обнаружения было выставлено оцепление от ОМВД г. Южно-Сахалинск в составе 3 человека, 1 ед. техники.