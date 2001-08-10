В пятницу на южно-сахалинский проспект Мира выйдут регулировщики

В пятницу, 11 июня, на участке пр. Мира в границах от автозаправки «Дизель-трейд» до железнодорожного переезда с 9.00 до 14.00 будут проводить работы по фрезерованию.

Движение будет осуществляться регулировщиками в обе стороны.

Ночью подрядная организация выйдет на дорожный участок для заливки асфальтобетонной смеси.

Автомобилистов призывают учитывать эту информацию при движении по городу и обращать внимание на временные дорожные знаки, сообщили ТИА «Острова» в администрации Южно-Сахалинска.