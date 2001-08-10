В Южно-Сахалинске появилась аллея в честь ФСБ
В Южно-Сахалинске торжественно открыли Аллею преданности Отечеству. Саженцы более 150 кленов на участке ул Горького высадили по случаю 100-летия Федеральной службы безопасности России и 70-летия управления ФСБ по Сахалинской области, сообщили ТИА "Острова" в мэрии.
Сегодня в торжественной обстановке, накануне Дня России, объекту присвоили официальное название. В церемонии перерезания красной ленточки принял участие мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин.
Перед гостями мероприятия — представителями общественных организаций, ветеранами, почетными гражданами города также выступили начальник управления Федеральной службы безопасности России по Сахалинской области Андрей Потоцкий, председатель областной общественной организации пенсионеров (ветеранов) органов безопасности Александр Иванча.
Члены возглавляемого Александром Михайловичем объединения принимают активное участие в жизни города. Как подчеркнул Сергей Надсадин, ветераны часто выступают с конструктивными идеями, направленными на то, чтобы сделать Южно-Сахалинск еще лучше и красивее, и, безусловно, вносят большой вклад в патриотическое воспитание молодежи, сохранение памяти о ветеранах органов госбезопасности. Администрация Южно-Сахалинска готова поддержать многие инициативы общественников, в том числе в части озеленения города. Во взаимодействии с городскими службами был выбран участок для аллеи, подобран вид деревьев. Клены пережили несколько зим, хорошо прижились, и стали украшением улицы Горького.
– Аллея преданности Отечеству — это то название, которое полностью отвечает характеру и духу людей, посвятивших свою жизнь защите безопасности страны, служению родине. Радует, что многие ветераны в пример многим продолжают быть активными и полезными для общества, – отметил Сергей Надсадин. – Примечательно, что инициатива с высадкой кленов, получившая воплощение несколько лет назад, является традиционной для города. По инициативе различных организаций в областном центре появляются новые пространства, тематические скверы, зеленые аллеи и другие интересные объекты.
Александр Иванча выразил благодарность администрации города. Он отметил, что появление в областном центре Аллеи является значимым событием для ветеранских организаций, символизирует собой связь поколений защитников родины. В этом месте будут проходить мероприятия патриотической направленности и другие события.
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