В Аниве посмотрели на 15 отремонтированных участков дорог
Сегодня в Аниве прошла предварительная приёмка ремонта дорог, выполняемого в рамках контракта с ГУДП «Экспромт». Договор на текущее содержание дорог заключен на три года. Государственное унитарное дорожное предприятие взяло на себя обязательство по текущему содержанию более 60-ти километров анивских дорог. За это время дорожники будут грейдировать, наносить разметку, окувечивать, выполнять ямочный ремонт во всех населенных пунктах Анивского городского округа.
Как сообщили ТИА «Острова» местные власти, проверяющие вышли на приемку 15 участков после проведения текущего ремонта в селе Троицкое и в г. Анива на улицах Пудова, Калинина, Гоголя, Невельская, Объездная, Матросова и других.
- Если ремонт проведен качественно и без нареканий, то дороги принимаются и подписываются акты приемки. Если есть замечания, то в течение суток направляется претензия с требованием об устранении этих замечаний, - рассказал вице-мэр Анивского городского округа Александр Ткачук.
По итогам приемки выявлен ряд замечаний, которые направлены подрядчику с указанием сроков устранения. После того, как дорожные рабочие выполнят работу над ошибками, будет проведена повторная приемка. Отчеты по результатам приемки будут направлены в министерство транспорта Сахалинской области.
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