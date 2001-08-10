Почти 6000 квадратных метров выбоин и ухабов ликвидировали во вдорах Южно-Сахалинска

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Порядка 6000 кв. метров дефектов асфальтового покрытия на 137 дворовых территориях ликвидировали на сегодня южно-сахалинские дорожники, рассказали ТИА "Острова" в городской админ страции.

Напомним, текущий ремонт во дворах областного центра по поручению губернатора Валерия Лимаренко проводится с 1 июля. Приведение в порядок этих территорий также находится на личном контроле мэра города Сергея Надсадина.

Так, на прошедших выходных работы велись в 11 микрорайоне города, в районе "Эдема", в Дальнем и завершились - в Новоалександровске.

- На этой неделе в планах - полностью охватить 11 микрорайон областного центра от ул. Ленина до пр. Мира, продолжить работы во дворах "Эдема" и завершить ремонт в Дальнем, - рассказал начальник отдела по содержанию проездов и объектов благоустройства МКУ "Управление мониторинга дорожного хозяйства и благоустройства" Алексей Сапронов.

В частности, на этой неделе ремонтные работы запланированы по следующим адресам:

- пер. Алых роз, 11, 11А;

- ул. Рассветная, 10, 10А;

- ул. Шебунина, 1, 1А, 9, 9А;

- ул. Монетная, 3, 4, 8, 11;

- ул. 1-я Московская, 13, 17, 19, 21;

- ул. Байкальская, 1;

- ул. 2-я Комсомольская, 9, 11, 12А, 13, 16, 23, 25;

- ул. Большая Полянка, 2, 3, 5, 5А, 6, 6А, 5Б, 7, 9, 9А, 10.

Кроме того, две управляющие компании самостоятельно заключили договоры на текущий ремонт, в рамках которых будут приведены в порядок порядка 70 дворов.

Адресный перечень дворов, в которых будет произведен ремонт, размещен на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска (https://yuzhno-sakh.ru/dirs/1981/27210). Также актуальная информация с учетом корректировок и дополнений регулярно публикуется в СМИ, социальных сетях администрации города.