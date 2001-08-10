Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Для сахалинцев открылась продажа билетов на новые авиамаршруты: Южно-Сахалинск - Красноярск, Шахтерск - Хабаровск и Ноглики - Хабаровск. Авиационные направления были запущены по поручению губернатора Валерия Лимаренко. Они позволят улучшить доступность перелетов с Сахалина на материк в сезон отпусков, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительтсве.

Через Красноярск жители области смогут летать в Москву, Краснодар, Сочи, Анапу, Симферополь и Санкт-Петербург. Рейсы по маршруту начнут выполнять с 1 августа - по вторникам, пятницам, субботам и воскресеньям. Цена перелета в одну сторону - от 5590 рублей.

Полеты по маршруту Шахтерск - Хабаровск начнут выполняться с 30 июля - по понедельникам и пятницам. Стоимость билета составит 4635 рублей в одну сторону.

Из Ноглик в Хабаровск начнут летать 27 июля, дважды в неделю: во вторник и воскресенье. Билет обойдется в 4500 рублей.

Также по поручению главы региона увеличена частота рейсов по маршруту Оха - Хабаровск. Дополнительный рейс будет осуществляться с 30 июля по 13 августа по пятницам. Прорабатывается вопрос об увеличении рейсов на Южно-Курильск и Курильск.