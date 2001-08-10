За пять месяцев 2021 года в Сахалинской области родилось на 669 человек меньше, чем умерло
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
За январь-май в Сахалинской области отмечена естественная убыль населения. Зарегистрировано в органах ЗАГС 2234 родившихся и 2903 умерших. Естественная убыль составила 669 человек, за аналогичный период 2020 года убыль составляла 302 человека. Превышение числа родившихся над числом умерших отмечено в трех муниципальных образованиях области: "Город Южно-Сахалинск", "Курильский городской округ" и "Южно-Курильский городской округ", рассказвли ТИА "Острова" в Сахалинстате.
В области зарегистрирован 1182 брака и 1005 разводов против 1053 браков и 771 развода, зарегистрированных за аналогичный период 2020 года.
По данным Управления по вопросам миграции УМВД России по Сахалинской области, за январь-май 2021 года на Сахалин и Курилы прибыло 7431 человек, из которых 39,8% - на постоянное место жительства. Выбыло 7134 человека, из которых 77,9% снято с регистрационного учета по прежнему месту жительства. В пределах Сахалинской области поменяли место жительства 2327 человек. Миграционный прирост составил 297 человек.
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