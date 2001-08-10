Общественники оценили ремонт улицы Железнодорожной в Южно-Сахалинске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Благоустройство ул. 4-я Железнодорожная на участке от автомобильной дороги Южно-Сахалинск - Корсаков до железной дороги завершилось в областном центре. Работы были выполнены в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги". Сегодня улицу проинспектировали представители дорожного общественного совета, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Претензии к качеству произведенных работ общественники не высказали. Дорога благоустроена в рамках проекта. Однако несколько замечаний проверяющие обозначили представителю заказчика - МКУ "Управление дорожного хозяйства и благоустройства" для дальнейшего учета на стадии проектирования.

- Я беспокоюсь, что в осенне-весенний период грунт с южной стороны улицы окажется либо в канаве, либо будет вынесен на проезжую часть. Вместе с тем, во время обхода мы пообщались с местными жителями, которые также не высказали претензий к качеству выполненных работ по благоустройству улицы, - рассказала представитель "Единой России" Зинаида Чернуха.

Член общественного дорожного совета Олег Меркушев при осмотре дороги указал на минимальную ширину проезжей части:

- 4-я Железнодорожная - въезд в Лиственничное, застраивающуюся территорию областного центра. Проектом ширина проезжей части улицы была предусмотрена всего 5 метров. На мой взгляд, на будущее в таких точках ширину дороги необходимо увеличивать максимально, чтобы проще было разъезжаться большегрузному транспорту. К тому же это небезопасно для пешеходов: тяжелой технике, которая здесь проезжает, приходится двигаться вплотную к тротуару, особенно в зимний период.

Замечания общественников вошли в итоговый акт осмотра для проработки и контроля. Документ направлен в МКУ "Управление дорожного хозяйства и благоустройства" для дальнейшей проработки специалистами ведомства.

Напомним, благоустройство велось на всем участке дороги (637 метров). Подрядчик - ООО "Анивское СМУ" - приступил к работам весной, а завершил в конце июля. В рамках муниципального контракта здесь были проведены земляные работы, обустроены асфальтобетонное покрытие и тротуар с южной стороны улицы, установлены дорожные знаки.