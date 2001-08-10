На Курилах бережливое производство увеличит прибыль на 11 миллионов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В рамках нацпроекта труда создаются условия для роста доходов всех работающих граждан, тем самым сокращая разницу в заработной плате в различных отраслях экономики. Реализация национального проекта «Производительность труда» в островном регионе находится на контроле губернатора Валерия Лимаренко.

С сотрудниками курильских рыбопромышленных предприятий «Алаид» и «Континент» в течение полугода работали эксперты в области бережливых технологий. На Парамушире для оптимизации выбрали процесс обработки трески, а на Итурупе – повторяющийся процесс от выгрузки лосося до складирования противней на паллеты.

– На их примере предприятия в дальнейшем будут самостоятельно модернизировать другие направления, – отметила руководитель регионального Центра компетенций в сфере производительности труда Елена Часникова.

Для повышения эффективности процессов на рабочих местах внедрили инструмент 5S. В компаниях запустили информационные центры, разработали матрицы компетенций для сотрудников, а также создали необходимые инструкции. В итоге, на предприятии «Алаид» уменьшили время обработки трески на 36 минут. В «Континенте» удалось увеличить производительность потока до 33 процентов и выработку на одного человека до 21 процента. Также сократили время разделки лосося.

– По итогам проекта основную задачу мы выполнили. Увеличили производительность труда, что позволит получить экономический эффект до 11 миллионов рублей в год, – рассказал генеральный директор ООО «Континент» Павел Ильин.

Внедрять технологии бережливого производства компании продолжат самостоятельно. Напомним, присоединиться к нацпроекту «Производительность труда» могут сахалинские организации, которые относятся к базовым несырьевым отраслям – обрабатывающее производство, сельское хозяйство, транспорт, строительство и торговля.