На Курилах бережливое производство увеличит прибыль на 11 миллионов
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В рамках нацпроекта труда создаются условия для роста доходов всех работающих граждан, тем самым сокращая разницу в заработной плате в различных отраслях экономики. Реализация национального проекта «Производительность труда» в островном регионе находится на контроле губернатора Валерия Лимаренко.
С сотрудниками курильских рыбопромышленных предприятий «Алаид» и «Континент» в течение полугода работали эксперты в области бережливых технологий. На Парамушире для оптимизации выбрали процесс обработки трески, а на Итурупе – повторяющийся процесс от выгрузки лосося до складирования противней на паллеты.
– На их примере предприятия в дальнейшем будут самостоятельно модернизировать другие направления, – отметила руководитель регионального Центра компетенций в сфере производительности труда Елена Часникова.
Для повышения эффективности процессов на рабочих местах внедрили инструмент 5S. В компаниях запустили информационные центры, разработали матрицы компетенций для сотрудников, а также создали необходимые инструкции. В итоге, на предприятии «Алаид» уменьшили время обработки трески на 36 минут. В «Континенте» удалось увеличить производительность потока до 33 процентов и выработку на одного человека до 21 процента. Также сократили время разделки лосося.
– По итогам проекта основную задачу мы выполнили. Увеличили производительность труда, что позволит получить экономический эффект до 11 миллионов рублей в год, – рассказал генеральный директор ООО «Континент» Павел Ильин.
Внедрять технологии бережливого производства компании продолжат самостоятельно. Напомним, присоединиться к нацпроекту «Производительность труда» могут сахалинские организации, которые относятся к базовым несырьевым отраслям – обрабатывающее производство, сельское хозяйство, транспорт, строительство и торговля.
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