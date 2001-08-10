ВТБ на Сахалине увеличил выдачи ипотеки на 22%
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Клиенты ВТБ в Сахалинской области за семь месяцев года оформили порядка 600 ипотечных сделок на 2,4 млрд рублей, что на 22% выше результата аналогичного периода прошлого года. Всего выдачи банка составили 193 тыс. кредитов более чем на 601 млрд рублей. По оценке аналитиков ВТБ, с начала года российские банки выдали более 3 трлн рублей ипотеки.
В июле ипотечные заемщики ВТБ оформили свыше 26 тыс. кредитов более чем на 85 млрд рублей, показав прирост в пределах 10% к июлю 2020 г. ВТБ выдал в Сахалинской области 304 млн рублей, что на 12% выше июля прошлого года.
В связи с изменением условий по госпрограмме спрос клиентов смещается в сторону семейной ипотеки, условия которой были расширены на семьи с одним ребенком. Сейчас программа компенсирует порядка 15% заявок от обновленной господдержки. С начала года клиенты ВТБ оформили по ней почти 7 000 кредитов на 24 млрд рублей.
ВТБ занимает лидирующие позиции на рынке рефинансирования ипотеки в России. За семь месяцев более 61 тыс. клиентов других банков перевели свои кредиты в ВТБ на сумму свыше 137 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель вырос на 6%. Сейчас на рефинансирование приходится почти каждая четвертая ипотечная сделка.
- Обновление программ господдержки значительно повлияло на ипотечный рынок. Мы ожидаем сокращения продаж ключевых игроков в июле почти на 25% по сравнению с рекордными показателями июня. При этом относительно прошлого года мы наблюдаем положительную динамику. В июле, по нашей оценке, рынок показал около 420 млрд рублей ипотечных продаж, а с начала года выдачи превысили рекордные для этого периода 3 трлн рублей, – комментирует Евгений Дячкин, вице-президент ВТБ, заместитель руководителя департамента розничного бизнеса.
По словам эксперта ВТБ, сейчас рынок адаптируется к новым условиям и сокращенной госпрограмме, дополнительное влияние на него оказывает сезонный фактор и период летних отпусков. Однако в целом по итогам года объем продаж может установить исторический рекорд и достичь 5 трлн рублей.
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