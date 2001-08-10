В пятницу в Южно-Сахалинске станет на два кольцевых перекрестка больше

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинской, здесь появится два временных кольца. Такое решение принято в связи с проведением капитального ремонта на ул. Ленина, рассказали ТИА "Острова" в администрации Южно-Сахалинска.

Для обустройства кольцевых развязок будет ограничено движение на ул. Сахалинской от ул. Амурской до ул. Вокзальной и по ул. Крюкова в районе перекрестка с ул. Сахалинской с 21.00 5 августа до 7.00 утра 6 августа.

В связи с проведением капитального ремонта ул. Ленина, и полным ее перекрытием от ул. Сахалинской до ул. Дальней, у автомобилистов будет отсутствовать проезд с ул. Ленина на ул. Милицейскую. Для перераспределения транспортного потока с ремонтируемого участка ул. Ленина, который пойдет по ул. Крюкова, и обеспечения беспрепятственного выезда с этой улицы на Сахалинскую, разработана временная схема движения на период проведения дорожных работ. На двух перекрестках - ул. Ленина и ул. Сахалинской, ул. Сахалинской и ул. Крюкова в ночь на пятницу будут обустроены два кольца.

Это также позволит сбалансировать движение на перекрестке ул. Ленина и ул. Сахалинской. Зелеными стрелками на рис. 1 показаны бесконфликтные транспортные коридоры без пересечений с автомобилями: когда водители будут уступать только пешеходам.

В "Центре развития городской среды" проработали три варианта моделирования дорожной ситуации, связанной с полным перекрытием участка ул. Ленина, представленной на видео:

- текущая ситуация: https://youtu.be/YewtajF2NHA,

установка светофора на перекрестке Крюкова-Сахалинской: https://youtu.be/CzSnAslwW-s,

организация кольцевого движения на перекрестах ул. Сахалинской с Ленина и Крюкова: https://youtu.be/WjER-jKZg8g.

- Как мы видим, такая схема организации обеспечит минимальные задержки транспорта и эффективность передвижения на данном участке, - уточнил директор «Центра развития городской среды» Василий Вишневский. - При трех разных сценариях мы задали одинаковую интенсивность движения, число автомобилей и пешеходов, и сравнили, как организация дорожного движения влияет на пробки. Конечно, на некоторых участках снизится скорость проезда по ул. Сахалинской, но в целом установка колец значительно улучшит текущую дорожную ситуацию, обусловленную ремонтом на Ленина.

Новая схема движения на ул. Сахалинской с кольцевыми развязками начнет работу в 7.00 6 августа, автомобилистов просят быть внимательными на данном участке.