Дни Сахалинской области пройдут в Совете Федерации

Дни Сахалинской области состоятся в Совете Федерации. Мероприятие запланировано на февраль 2020 года. Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко поручил начать подготовку к его проведению.

С инициативой презентации островного региона выступил первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре, представитель от Сахалинской области Григорий Карасин.Его предложение было поддержано.

Накануне Валерий Лимаренко обсудил перспективы проведения презентации в ходе рабочей встречи с Григорием Карасиным и депутатом Государственной Думы Георгием Карловым.

– Дни Сахалинской области в Совете Федерациипривлекут внимание ко всем аспектам социально-экономического развития региона. Мы ожидаем, что презентациядаст импульс к активизации инвестиционной деятельности, развитию государственно-частного партнёрства, а также поддержке перспективных инвестиционных проектов, наиболее важных для социально-экономического развития области, – отметил Валерий Лимаренко.

Также на встрече обсудили актуальные для регионавопросы и варианты их решения на федеральном уровне. Были затронуты темы транспортной доступности, ликвидации аварийного жилого фонда и строительства жилья, передает ТИА «Острова» со ссылкой на правительство Сахалинской области.