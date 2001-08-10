Сахалинские партийцы провели мероприятия, посвященные Дню Конституции

В День Конституции по инициативе Южно-Сахалинского местного отделения партии и «Молодой Гвардии» было проведено анкетирование горожан на знание положений Основного закона. В этом году исполнилось 26 лет с момента принятия Конституции РФ, которая является высшим нормативным правовым актом Российской Федерации. Акция была проведена на площади Ленина, площади Славы, в Сахалинском политехническом колледже и Сахалинском техникуме сервиса. Следующим этапом станет обработка анкет, результаты которой будут оформлены в определенные кейсы для реализации патриотического направления сахалинских молодогвардейцев.

Секретарь Тымовского местного отделения партии, председатель Собрания городского округа Сергей Емельянов провел для учащихся школ «правовой час» на тему: «Развитие местного парламентаризма». На встрече, которая прошла в Тымовском краеведческом музее, руководитель партийцев рассказал об основах местного самоуправления, о структуре местной администрации и представительного органа, работе депутатов и важности участия граждан в этом механизме. Ребята узнали о механизме проведения выборов, для чего надо разбираться в устройстве системы местного самоуправления, интересовались особенностями депутатской работы. Также открытый урок, посвящённый Дню Конституции, прошел в школе № 3. А для ребят младших классов знакомство с основными положениями Конституции прошло в форме интерактивной лекции в выставочном зале музея.

В Доме детства и юношества Корсакова состоялось вручение первыхпаспортовотличникам учебы, победителям олимпиад, активистам, проявившим себя в научной, творческой, общественно полезной работе. Вручая ребятам главный документ гражданина России, вице-мэр Корсаковского городского округа, член партии «Единая Россия» Константин Сапрыкин подчеркнул: «Наши предки создали огромное государство, частью которого являетесь и вы. Помните об этом и каждым своим действием старайтесь сделать нашу страну еще лучше». А в городской школе № 2 прошла торжественная линейка, посвященная Дню Конституции, в ходе которой исполнительный секретарь Корсаковского местного отделения партии Елена Сенникова вручила памятные подарки с символикой «Единой России» лучшим ученикам.

В Смирных в рамках мероприятий, посвященных Дню Конституции, председатель Собрания городского округа «Смирныховский», член партии Ольга Минутина провела прием граждан по правовым вопросам. Жители поселка обращались с разными вопросами. Это оказание помощи в составлении заявлений на получение материальной помощи, в восстановлении справки о судимости, продлении инвалидности, интересовались порядком предоставления временной регистрации. Все обратившиеся граждане получили консультации в полном объеме, сообщает ТИА «Острова» со ссылкой на региональное отделение партии «Единая Россия».