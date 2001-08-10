Сахалинские партийцы провели мероприятия, посвященные Дню Конституции
В День Конституции по инициативе Южно-Сахалинского местного отделения партии и «Молодой Гвардии» было проведено анкетирование горожан на знание положений Основного закона. В этом году исполнилось 26 лет с момента принятия Конституции РФ, которая является высшим нормативным правовым актом Российской Федерации. Акция была проведена на площади Ленина, площади Славы, в Сахалинском политехническом колледже и Сахалинском техникуме сервиса. Следующим этапом станет обработка анкет, результаты которой будут оформлены в определенные кейсы для реализации патриотического направления сахалинских молодогвардейцев.
Секретарь Тымовского местного отделения партии, председатель Собрания городского округа Сергей Емельянов провел для учащихся школ «правовой час» на тему: «Развитие местного парламентаризма». На встрече, которая прошла в Тымовском краеведческом музее, руководитель партийцев рассказал об основах местного самоуправления, о структуре местной администрации и представительного органа, работе депутатов и важности участия граждан в этом механизме. Ребята узнали о механизме проведения выборов, для чего надо разбираться в устройстве системы местного самоуправления, интересовались особенностями депутатской работы. Также открытый урок, посвящённый Дню Конституции, прошел в школе № 3. А для ребят младших классов знакомство с основными положениями Конституции прошло в форме интерактивной лекции в выставочном зале музея.
В Доме детства и юношества Корсакова состоялось вручение первыхпаспортовотличникам учебы, победителям олимпиад, активистам, проявившим себя в научной, творческой, общественно полезной работе. Вручая ребятам главный документ гражданина России, вице-мэр Корсаковского городского округа, член партии «Единая Россия» Константин Сапрыкин подчеркнул: «Наши предки создали огромное государство, частью которого являетесь и вы. Помните об этом и каждым своим действием старайтесь сделать нашу страну еще лучше». А в городской школе № 2 прошла торжественная линейка, посвященная Дню Конституции, в ходе которой исполнительный секретарь Корсаковского местного отделения партии Елена Сенникова вручила памятные подарки с символикой «Единой России» лучшим ученикам.
В Смирных в рамках мероприятий, посвященных Дню Конституции, председатель Собрания городского округа «Смирныховский», член партии Ольга Минутина провела прием граждан по правовым вопросам. Жители поселка обращались с разными вопросами. Это оказание помощи в составлении заявлений на получение материальной помощи, в восстановлении справки о судимости, продлении инвалидности, интересовались порядком предоставления временной регистрации. Все обратившиеся граждане получили консультации в полном объеме, сообщает ТИА «Острова» со ссылкой на региональное отделение партии «Единая Россия».
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости политики Сахалина и Курил
Это читают
- 09:00 Сегодня Газоснабжение восстанавливают в Охе
10:00 Сегодня Участок автодороги Стародубское - Поречье открыт для движения
10:30 Сегодня Лучшего спортсмена ноября определили в Южно-Сахалинске
- 11:00 Сегодня Движение по нескольким дорогам открыто в Сахалинской области
- 13:00 6 Декабря Городской парк приглашает южносахалинцев на экскурсии
14:00 6 Декабря Активных волонтеров наградили в Южно-Сахалинске
15:00 6 Декабря Проекты «Крепкая семья» и «Новая школа» обсудили в Южно-Сахалинске
- 15:50 6 Декабря Министра цифрового развития и связи назначили на Сахалине
- 15:15 18 Ноября К Сахалину и Курилам приближается снежный циклон
- 13:00 14 Ноября Неоплаченные штрафы едва не сорвали сахалинцу выезд за границу
- 11:30 22 Ноября Четырехмесячная девочка умерла в Томаринском районе
- 16:20 13 Ноября Двенадцать районов островного региона охватит циклон
Выбор редакции
- 16:00 10 Декабря Южносахалинца обокрала проститутка из Казахстана
- 09:30 10 Декабря Жители Сахалинской области могут взять ипотеку под 2%
- 17:40 9 Декабря Ссора между соседями обернулась поножовщиной в Дальнем
- 14:00 9 Декабря «Оливье» обойдется сахалинцам в этом году дороже, чем «Селедка под шубой»
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
- 14:08 22 Декабря Курильские острова в 2018 году: новые дома, новые авиарейсы, новые дороги
- 13:53 17 Декабря Особенности островного туризма: и рыбку поймать, и на лыжах покататься
- 15:39 19 Декабря Курилы хотят сделать объектом ЮНЕСКО: стали известны результаты масштабного исследования островов
- 15:08 11 Декабря Часть направлений программы развития Курильских островов уже выполнена
Опрос
Когда вы начинаете готовиться к Новому году?