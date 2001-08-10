Тихоокеанское
информационное агентство
17 Января 2020
Сегодня 15:36
61,57|68,66|64,10
Предстоящая неделя на Сахалине и Курилах будет морозной
13:03, Вчера | Новости политики Сахалина и Курил

Сахалинское министерство финансов возглавила Ольга Лопатина

В сахалинском правительстве проводится плановая кадровая ротация. Так, исполняющей обязанности министра финансов региона назначена Ольга Лопатина, ранее занимавшая должность заместителя министра. Прежний руководитель ведомства – Анна Харченко переходит на работу в правительство Приморского края.

Как сообщили в региональном правительстве, губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко принял отставку министра финансов и поблагодарил ее за сотрудничество. Она возглавляла региональное министерство с 2016 года. Под руководством Анны Харченко был сформирован бюджет островного региона на 2020-2022 годы, определены основные направления и приоритеты бюджетной политики на трехлетний период.

– Я благодарна губернатору области за совместную эффективную работу. За последний год мы успели сделать многое: бюджет Сахалинской области отличается выраженной социальной направленностью, значительные средства идут на развитие здравоохранения, строительство новых школ, социальных объектов, в области беспрецедентное количество мер социальной поддержки. Уверена, что команда Валерия Игоревича продолжит успешное движение вперед, на которое будут равняться другие регионы, – отметила Анна Харченко.

Исполнять обязанности министра финансов будет Ольга Лопатина, сахалинка, проработавшая в ведомстве около 20 лет. Сейчас она занимает должность заместителя министра финансов. Коллеги отзываются о ней, как о грамотном специалисте и о профессионале своего дела.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости политики Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Какие надежды вы возлагаете на 2020 год?