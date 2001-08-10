Первое заседание Оргкомитета «Наша Победа» состоялось в «Единой России»
Первое заседание Организационного комитета «Наша победа», призванного объединить все партийные направления и проекты по сохранению исторической памяти о героях Великой Отечественной войны, оказанию помощи ветеранам, противодействию фактам исторической фальсификации, состоялось в Центральном исполнительном комитете «Единой России». Об этом ТИА "Острова" сообщили в Партии.
Его главной темой стало обсуждение памятных мероприятий и акций, которые уже проходят или еще только состоятся в текущем году.
Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак призвал объединить усилия и возможности всех участников Оргкомитета при подготовке к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, что, по его мнению, «несомненно даст синергетический эффект».
Он подчеркнул, что памятные и торжественные мероприятия важны для подрастающего поколения. «Мы не можем допустить наглой фальсификации нашей истории. И поэтому так важно, чтобы и наши дети, и внуки знали и помнили о нашей Победе», - отметил Турчак.
Координатор партийного проекта «Единой России» «Историческая память», замсекретаря Генсовета «Единой России», депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что в 2020 году в акции «Диктант Победы» примут участие практически все страны Западной и Восточной Европы, а также США и Аргентина. «Не менее 60 площадок появится в 30 государствах. Это минимальная цифра», - сказал он. Планируется, что площадки «Диктанта Победы» будут открыты в военных частях по всей стране, включая удаленные и труднодоступные регионы, а также на российских военных объектах за рубежом.
Сопредседатель оргкомитета, руководитель Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что успешные практики «Единой России» по сохранению исторической памяти и патриотическому воспитанию необходимо распространять по регионам. «Нам предстоит развивать новые формы исторического просвещения и тиражировать лучшие региональные практики», - сказал он, добавив, что в скором времени оргкомитеты «Наша Победа» появятся в субъектах РФ.
Операторы большой четверки, ведущие телекоммуникационные компании, поддержали инициативу «Единой России» и сформулировали свои предложения по обеспечению всех ветеранов как бесплатными сотовыми телефонами, так и сотовой связью без ограничения по объему. «Фактически мы говорим о том, что ветеранам будет доступна мобильная связь внутри страны, межгород абсолютно бесплатно на протяжении всей жизни», - подчеркнул министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Максут Шадаев.
В свою очередь, член Высшего совета «Единой России», генеральный директор – председатель правления «РЖД» Олег Белозеров заявил, что Российские железные дороги обеспечат ветеранов Великой Отечественной войны бесплатным проездом в поездах по всей стране. «Это решение будет действовать всегда. То есть, в любой момент ветераны с сопровождающими смогут путешествовать по железной дороге абсолютно бесплатно», - сказал он.
О готовности поддержать все акции, организованные «Единой Россией» в рамках партпроекта «Историческая память», заявил и заместитель министра обороны России Андрей Картаполов. «Мы (Министерство обороны России – прим. ER.RU) полностью поддерживаем и будем активно в них участвовать», - сказал он. При этом глава министерства науки и высшего образования Валерий Фальков сообщил, что в нынешнем году ведомство будет засчитывать абитуриентам вузов их высокие результаты, полученные по итогам акции. Благодаря участию в «Диктанте Победы» абитуриент может получить до 10 дополнительных баллов.
На заседании оргкомитета стало известно, что «Единая Россия» разработает единую карту воинских захоронений и в этой работе рассчитывает на поддержку Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций и Минобороны. В партии также предложили посмертно наградить советских партизан, сражавшихся за освобождение Бельгии от фашизма и отметить государственными наградами граждан Бельгии, которые помогают в сохранении мест захоронения советских воинов, создании на территории государства музея Русского партизанского движения и установке в одной из коммун мемориального памятника погибшим советским партизанам.
Региональный оргкомитет «Наша Победа» утвердил план мероприятий, приуроченных к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщил секретарь Сахалинского регионального отделения «Единой России» Андрей Хапочкин. В рамках мероприятий планируется с 9 августа по 3 сентября, в память о боевых действиях на Сахалине и Курилах в 1945 году, провести акцию "Дальневосточная Победа". Члены Партии примут участие в субботниках по благоустройству памятных мест и воинских захоронений в Сахалинской области, акции "Лес Победы". Среди учащихся детских художественных школ и школ искусств объявлен конкурс рисунков «Вечный подвиг», а все жители региона и его гости могут принять участие в конкурсе на лучшую эмблему (логотип), посвященную 75-летию освобождения Южного Сахалина и Курильских островов от японских милитаристов. 24 апреля островитяне присоединятся к Всероссийской акции «Диктант Победы».
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