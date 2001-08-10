Больше 13 млрд рублей планируют получить сахалинские власти из федерального бюджета

Губернатор региона принимает участие в Днях Сахалинской области в Совете Федерации в Москве. На заседании комитета по экономической политике глава области обозначил приоритетные для островитян направления, в которых необходима поддержка российских властей.

По мнению Валерия Лимаренко, отдаленность региона и устаревший электросетевой комплекс во многом тормозит социально-экономическое развитие островов.

– Аэропорту Южно-Сахалинск необходима новая взлетно-посадочная полоса, портовым городам – современные морские гавани, а главная трасса, которая пролегает с юга на север Сахалина, должна стать федеральной, а значит полностью асфальтированной. Мы рассчитываем на поддержку федеральных властей по вопросам развития транспортной инфраструктуры, чтобы обеспечить ускоренное развитие области и сделать жизнь сахалинцев и курильчан более комфортной, – сказал губернатор.

Существующую взлетно-посадочную полосу в главной воздушной гавани на островах построили еще в 1964 году. Кроме того, ВПП не отвечает требованиям сейсмической безопасности.

Сенаторы поддержали предложение Валерия Лимаренко – включить строительство взлетно-посадочной полосы в комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года. Более 13 миллиардов рублей на строительство сахалинские власти рассчитывают получить из федерального бюджета.

Как отметили в пресс-службе правительства Сахалинской области, также стоит задача – обеспечить стабильное морское сообщение островного региона. Совместно с Росморречфлотом планируется модернизировать Корсаковский порт. В морской гавани должны пройти работы по дноуглублению и продлению причала, также планируется установить холодильные мощности.

В этом году официально перейдет в федеральную собственность трасса Южно-Сахалинск – Оха. Это основная транспортная артерия, которая связывает центр нефтегазодобычи с областным центром. Переход в ведение Минтранса РФ позволит получить федеральное финансирование и быстрее заасфальтировать оставшиеся грунтовые участки – около 250 км. Высвободившиеся средства регионального бюджета направят на строительство и реконструкцию муниципальных дорог.

В верхней палате российского парламента подняли еще один вопрос – необходимость развития электросетевого комплекса на Сахалине и Курилах. Сегодня в области случается около 2 тысяч аварий каждый год, без света остается больше половины жителей, основная причина этого – износ сетей. Губернатор обратился к сенаторам с просьбой – поддержать федеральное финансирование мероприятий по модернизации островной энергетической инфраструктуры. Предлагается выделить из российской казны 10 миллиардов рублей на период 2020-2025 годов.