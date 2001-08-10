Больше 13 млрд рублей планируют получить сахалинские власти из федерального бюджета
Губернатор региона принимает участие в Днях Сахалинской области в Совете Федерации в Москве. На заседании комитета по экономической политике глава области обозначил приоритетные для островитян направления, в которых необходима поддержка российских властей.
По мнению Валерия Лимаренко, отдаленность региона и устаревший электросетевой комплекс во многом тормозит социально-экономическое развитие островов.
– Аэропорту Южно-Сахалинск необходима новая взлетно-посадочная полоса, портовым городам – современные морские гавани, а главная трасса, которая пролегает с юга на север Сахалина, должна стать федеральной, а значит полностью асфальтированной. Мы рассчитываем на поддержку федеральных властей по вопросам развития транспортной инфраструктуры, чтобы обеспечить ускоренное развитие области и сделать жизнь сахалинцев и курильчан более комфортной, – сказал губернатор.
Существующую взлетно-посадочную полосу в главной воздушной гавани на островах построили еще в 1964 году. Кроме того, ВПП не отвечает требованиям сейсмической безопасности.
Сенаторы поддержали предложение Валерия Лимаренко – включить строительство взлетно-посадочной полосы в комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года. Более 13 миллиардов рублей на строительство сахалинские власти рассчитывают получить из федерального бюджета.
Как отметили в пресс-службе правительства Сахалинской области, также стоит задача – обеспечить стабильное морское сообщение островного региона. Совместно с Росморречфлотом планируется модернизировать Корсаковский порт. В морской гавани должны пройти работы по дноуглублению и продлению причала, также планируется установить холодильные мощности.
В этом году официально перейдет в федеральную собственность трасса Южно-Сахалинск – Оха. Это основная транспортная артерия, которая связывает центр нефтегазодобычи с областным центром. Переход в ведение Минтранса РФ позволит получить федеральное финансирование и быстрее заасфальтировать оставшиеся грунтовые участки – около 250 км. Высвободившиеся средства регионального бюджета направят на строительство и реконструкцию муниципальных дорог.
В верхней палате российского парламента подняли еще один вопрос – необходимость развития электросетевого комплекса на Сахалине и Курилах. Сегодня в области случается около 2 тысяч аварий каждый год, без света остается больше половины жителей, основная причина этого – износ сетей. Губернатор обратился к сенаторам с просьбой – поддержать федеральное финансирование мероприятий по модернизации островной энергетической инфраструктуры. Предлагается выделить из российской казны 10 миллиардов рублей на период 2020-2025 годов.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости политики Сахалина и Курил
Это читают
15:03 20 Февраля Церемония закрытия этапа Кубка мира пройдет в Южно-Сахалинске
09:32 20 Февраля Три долгожителя Поронайска отметили юбилей на этой неделе
10:12 21 Февраля Улицу Больничную Южно-Сахалинска капитально отремонтируют
15:24 21 Февраля Циклон накроет Сахалин на выходных
10:20 31 Января Три новые школы сдадут в Южно-Сахалинске этим летом
16:16 31 Января Сфера туризма принесла в областной бюджет 650 млн рублей за прошлый год
15:17 28 Января Годовщину снятия блокады Ленинграда отметили на Сахалине
- 10:36 12 Февраля Больше 600 островных семей подали заявку на получение ипотеки под 2%
Выбор редакции
- 12:13 14 Февраля Островных госслужащих обучат проектной деятельности по международным стандартам
- 09:57 14 Февраля Новый асфальт появится на дорогах и улицах планировочных районов Южно-Сахалинска
- 12:48 13 Февраля Средняя ставка по ипотечным кредитам обновила исторический минимум на Сахалине
- 10:36 12 Февраля Больше 600 островных семей подали заявку на получение ипотеки под 2%
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
- 10:05 10 Февраля Горный курорт хотят обустроить недалеко от аэропорта Курильска
- 12:46 22 Января Десять масштабных проектов планируют воплотить в жизнь в Сахалинской области
- 13:53 17 Декабря Особенности островного туризма: и рыбку поймать, и на лыжах покататься
- 15:39 19 Декабря Курилы хотят сделать объектом ЮНЕСКО: стали известны результаты масштабного исследования островов
Опрос
Какие надежды вы возлагаете на 2020 год?