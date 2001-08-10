Андрей Хапочкин: Главное - сохранить здоровье и жизнь старшего поколения

Состоялось первое заседание регионального штаба Волонтерского центра по оказанию волонтерской помощи пожилым сахалинцам в связи с пандемией коронавируса. Об этом ТИА "Острова" сообщили в Партии.

- В настоящий момент помощь пожилым сахалинцам и курильчанам оказывается социальными работниками министерства социальной защиты; эффективно работает «горячая линия» 1-300 регионального министерства здравоохранения; помощь в доставке на дом продуктов и медикаментов оказывают активисты регионального отделения «Единой России», «Молодой Гвардии Единой России» и Общероссийского народного фронта. И сейчас наша задача - скоординировать эту нужную, направленную на заботу о наших стариках, работу в едином ключе, привлечь к этой работе всех неравнодушных островитян, - сказал руководитель штаба, Секретарь регионального отделения Партии Андрей Хапочкин. - Во главу угла мы ставим адресную помощь людям старше 65 лет, одиноким и маломобильным пенсионерам, ветеранам Великой Отечественной войны, детям войны. Но также помощь будет оказываться и нашим землякам, нуждающимся в помощи на карантине после возвращения из зарубежья.

К этой работе готово подключиться и региональное отделение Союза женщин России. «Молодая Гвардия» создала резерв из более 120 добровольцев, задействованы студенты Сахалинского базового медицинского колледжа. Мы ждем поддержки от молодёжных, общественных, спортивных движений и федераций. Главное - сохранить здоровье и жизнь сахалинцев и курильчан, поднимавших наши острова после войны, обеспечивших будущее нам, нашим детям и внукам, не допустить распространения короновируса. На 27 марта в Сахалинской области не зафиксировано случаев заражения коронавирусом.

Основные усилия наших добровольцев будут направлены на социальную работу - доставка на дом продуктов, лекарств и предметов первой необходимости.

Для этого мы открыли телефонные «горячие линии». По этим телефонам обратившиеся могут получить консультации о профилактических мерах в период пандемии, сделать заявку на оказание помощи. Кроме того, в числе актуальных направлений работы волонтеров - информирование граждан о правилах личной безопасности, мониторинг фейковых новостей о распространении коронавируса, рейды по торговым и аптечным точкам на наличие продуктов питания и средств индивидуальной защиты. Призываю земляков, всех неравнодушных людей присоединиться к этой работе.

Телефоны «горячей линии»

Региональный исполком «Единой России» и МГЕР:

8(924) 881-68-28

31-81-80.

Региональная общественная приемная «Единой России»:

8(4242) 500-090.

Министерство социальной защиты Сахалинской области:

8(800) 201-00-99 (ежедневно 9:00-18:00).

Министерство здравоохранения Сахалинской области:

1-300 (добавочный 8)

Экстренный телефон: 112.