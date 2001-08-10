Волонтеры помогают сахалинцам с доставкой продуктов и медикаментов

С момента открытия Волонтерского центра «Единой России» по оказанию помощи в связи с пандемией коронавируса поступило почти 700 обращений от сахалинцев. Об этом ТИА "Острова" сообщили в Партии. Большая часть из них - 495 - касалась консультаций о мерах профилактики в период пандемии коронавируса. 90 человек, находящихся в режиме временной самоизоляции, обратились с просьбой о доставке на дом продуктов, лекарств и предметов первой необходимости. Все заявки были оперативно отработаны. Помимо приема звонков на «горячую линию», сотрудники Центра ведут обзвон представителей старшего поколения, чтобы проинформировать о необходимых мерах предосторожности и уточнить их потребности.

- Безусловно, приоритетное внимание наши волонтеры уделяют людям старше 65 лет, входящим в группу риска, - ветеранам Великой Отечественной войны, одиноким и маломобильным пенсионером, но вместе с тем мы не оставляем без ответа ни одной заявки, - подчеркнул руководитель штаба Волонтерского центра, Секретарь регионального отделения Единой России» Андрей Хапочкин. - За эти дни четко определен механизм взаимодействия волонтеров (сегодня их уже около 500) с гражданами, которые обращаются за помощью, наработан практический опыт. Отмечу, что мы объединили все волонтерские ресурсы области – «Единая Россия», «Молодая Гвардия», министерство соцзащиты, министерство здравоохранения, Союз десантников, «Братство Александра Невского», поисковый отряд «Сова», в резерве – более 100 добровольцев регионального отделения Союза женщин России. Это позволяет максимально эффективно помогать людям, обратившимся на «горячую линию». Волонтеры проходят специальный инструктаж, все они обеспечиваются защитными средствами. Радует, что все больше сахалинцев присоединяется к благому делу взаимопомощи в этой непростой для всей страны момент.

Напомним, волонтерские центры «Единой России» по оказанию помощи гражданам в связи с пандемией коронавируса заработали во всех 85 субъектах РФ. В них работают свыше 61 тысячи волонтеров по всей стране. Активисты обзванивают граждан, находящихся в «группе риска», и оказывают им необходимую помощь.