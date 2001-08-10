Тихоокеанское
информационное агентство
1 Апреля 2020
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16:32, Вчера | Новости политики Сахалина и Курил

Валерий Лимаренко проведет прямой эфир в соцсетях по вопросу эпидобстановки

Валерий Лимаренко проведет прямой эфир в соцсетях по вопросу эпидобстановки
Губернатор Сахалинской области проведет онлайн-включение по вопросам эпидобстановки в регионе. Мероприятие состоится сегодня вечером, 31 марта. Начало запланировано на 19:00. Посмотреть прямой эфир можно будет в официальных аккаунтах Валерия Лимаренко в Instagram или на YouTube.
 
Кроме того, на вопросы островитян ответят заместитель председателя регионального правительства и профильные министры.
 
Как отметил глава области в Telegram, будут подняты вопросы о принимаемых мерах против распространения коронавируса, запасах продовольствия, безопасности здоровья жителей региона и многие другие.

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