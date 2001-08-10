Валерий Лимаренко проведет очередной эфир в соцсетях

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко проведет прямую трансляцию в социальных сетях. Эфир состоится завтра, 3 апреля, в 15:00. Посмотреть включение можно будет на официальных страницах главы региона в Instagram и на YouTube.

"На это раз поговорим про экономическую сферу жизни на островах в этот непростой период. Подключайтесь", - написал Валерий Лимаренко в своем посте в соцсети.