Тихоокеанское
информационное агентство
2 Апреля 2020
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13:43, Сегодня | Новости политики Сахалина и Курил

Валерий Лимаренко проведет очередной эфир в соцсетях

Валерий Лимаренко проведет очередной эфир в соцсетях

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко проведет прямую трансляцию в социальных сетях. Эфир состоится завтра, 3 апреля, в 15:00. Посмотреть включение можно будет на официальных страницах главы региона в Instagram и на YouTube.

"На это раз поговорим про экономическую сферу жизни на островах в этот непростой период. Подключайтесь", - написал Валерий Лимаренко в своем посте в соцсети. 

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