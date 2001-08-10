В «Единой России» подготовили более 300 предложений в общенациональный план по восстановлению экономики. Речь идет о структурных и долгосрочных, а не о точечных изменениях. Об этом во время заседания федеральной рабочей группы партии рассказал секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак. Он подчеркнул, что предложения, подготовленные в том числе регионами, готовы для работы и реализации.

«Кризис, вызванный пандемией коронавируса, затронул все сферы жизнедеятельности. Для того, чтобы максимально оперативно и безболезненно начать восстановление и добиться поступательного роста нужны новые подходы и нестандартные решения», — сказал Андрей Турчак.

Секретарь Генсовета партии озвучил ряд инициатив, которые партия намерена предложить Президенту Владимиру Путину и Правительству России. Среди них — кардинальное снижение налоговой нагрузки на субъекты малого и среднего предпринимательства, оказание им мер прямой финансовой поддержки, упрощение процедуры и порядка изменения критериев отнесения к субъектам МСП.

Другая часть мер касается повышения доступности жилья для граждан. В частности, Андрей Турчак остановился на необходимости развития рынка индивидуального жилищного строительства — по подсчетам экспертов, за пять лет спрос вырастет до трех миллионов семей.

«[Кроме того], при проектировании объектов мы должны заблаговременно предусматривать возможность совместного использования зданий и сооружений. Не строить отдельно дом культуры, детский сад, службу занятости, центр поддержки предпринимательства, а делать это под одной крышей. Создавать так называемые социокультурные комплексы. Это позволит минимизировать государственные расходы, что особенно важно для регионов с низкой бюджетной обеспеченностью. То же касается и медицинских учреждений. При проектировании надо закладывать возможность перепрофилирования в случае возникновения чрезвычайных эпидемических ситуаций», — сказал Андрей Турчак.

Отдельный блок — взаимодействие регионов с федеральным центром и между собой. Во-первых, члены рабочей группы «Единой России» предложили выделять деньги из федерального бюджета не только на строительство, но и содержание объектов капитального строительства. Регионы зачастую не могут найти на это средства в местном бюджете. Во-вторых — необходимо развивать макрорегионы, которые могли бы, к примеру, строить дороги общими усилиями, а не в границах субъекта.

Особое внимание на фоне пандемии коронавируса и проблем, которые она обнажила, члены рабочей группы уделили изменениям в системе здравоохранения.

«В первую очередь, мы с вами должны защитить наших врачей. В частности, разработать федеральный стандарт безопасности работы медиков всех уровней. Он должен касаться управленческих решений, маршрутизации пациентов, мер по недопущению инфекционных вспышек в медицинских организациях», — сказал Андрей Турчак.

Кроме того, предлагается изменить систему оплаты труда медработников — создать единый подход к формированию допвыплат. А также предусмотреть возможность предоставления жилья врачам по договорам соцнайма с последующей приватизацией.

Еще одно направление — принятие закона «О биологической безопасности Российской Федерации».

«Важно впредь исключить случаи дефицита аппаратов ИВЛ, лекарств, средств индивидуальной защиты. Мы предлагаем создать оперативный запас лекарств, медицинских изделий и оборудования, предусмотрев его регулярное обновление. Законодательно обеспечить возможность «переброски» лекарств из учреждения в учреждение, и даже в другой регион», — сказал Андрей Турчак.

Часть предложений касается образования. Члены рабочей группы партии, в частности, предложили законодательно закрепить понятие дистанционного образования — чтобы максимально освободить учителей от бумажной работы. А также — включить в общенациональный план обеспечение школьников компьютерами для образования на дому. Напомним, «Единая Россия» совместно с Минпросвещения и Агентством стратегических инициатив проводит акцию «Помоги учиться дома». Школьникам и педагогам с начала пандемии уже передали порядка 250 тысяч ноутбуков и планшетов, чтобы они могли продолжить учебу удаленно.

Трудовое законодательство тоже требует корректировок — рынок труда должен быть более гибким. Первый заместитель руководителя фракции «Единой России» в Госдуме Андрей Исаев предложили зафиксировать право сотрудника «на удаленке» оставаться оффлайн. В том случае, если производственная необходимость или чрезвычайные ситуации заставят нарушать это право, предлагается оплачивать такой труд по аналогии со сверхурочными работами.

«В региональную рабочую группу по подготовке предложений в общенациональный план действий по нормализации деловой жизни вошли депутаты областной Думы Александр Ивашов, Виталий Гомилевский, Наталья Захарчук, Александр Болотников и другие. Сегодня, когда в Сахалинской области постепенно снимается режим ограничений, введенных в связи с коронавирусной инфекцией, на первый план выходит стабилизация социальной и деловой жизни. Важно не оставить без помощи как предпринимательское сообщество, так и население, оперативно закрепив меры поддержки на законодательном уровне», - отметил секретарь регионального отделения Партии Андрей Хапочкин.

«Мы считаем, что забота о каждом гражданине, предпринимателе, враче, учителе нашей страны должна стать приоритетом государства на ближайшую перспективу. Именно на это нацелены предложения, подготовленные участниками нашей рабочей группы. Хочу подчеркнуть, что они не исключают, а дополняют проект общенационального плана, который готовится Правительством. И работают на достижение стратегических задач развития страны, во главе которых — человек и его благополучие», — резюмировал Андрей Турчак.