Около 13 миллиардов рублей инвестировали резиденты ТОР «Горный воздух». Такая информация прозвучала на заседании наблюдательного совета территории опережающего развития «Горный воздух». Основными темами совещания, прошедшего под председательством заместителя председателя правительства Сахалинской области Антона Зайцева и при участии первого заместителя Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Сергея Тырцева, стали реализация проектов инвесторов и строительство инфраструктуры ТОР.

С докладом по этим вопросам выступил директор ООО «УК ТОР «Сахалин» (дочернее общество АО «Корпорация развития Дальнего Востока») Михаил Алешин.

– ТОР «Горный воздух» создана в марте 2016 года. При ее образовании было заявлено к реализации 7 инвестиционных проектов. На текущий момент заключено 26 соглашений с резидентами. Общий объем инвестиций по соглашениям с КРДВ составляет 24 млрд рублей, при этом запланировано создание около 1 600 рабочих мест. Резиденты уже инвестировали в проекты почти 13 млрд рублей, запустили 4 предприятия и трудоустроили 224 сахалинца. Остальные проекты находятся в стадии реализации, их вводы запланированы с 2020 по 2024 годы, – сообщил Михаил Алешин.

Отраслевая специализация ТОР отвечает стратегии социально-экономического развития Сахалинской области на период до 2035 года. Одной из приоритетных отраслей островного развития является туризм. В этой сфере вместе с проектами гостиничного бизнеса реализуется 19 проектов резидентов.

Создание инфраструктуры формирует необходимые базовые условия для привлечения частных инвестиций на Сахалин. Всего запланировано 26 мероприятий, 14 из которых на сегодняшний день реализованы, выполнение остальных идет согласно графику.

Антон Зайцев отметил, что «Горный воздух» не только позволяет развивать на Сахалине всесезонный туризм, но и является площадкой для спортивных соревнований самого высокого уровня. В 2019 году на склонах спортивно-туристического комплекса состязались участники первых зимних международных игр «Дети Азии». В этом году на «Горном воздухе» состоялся этап паралимпийского кубка мира по горнолыжному спорту.

– В этом зимнем сезоне комплекс в Южно-Сахалинске 165 тысяч человек – почти на 50 тысяч посетителей больше, чем в прошлом. Это несмотря на то, что сезон закончился раньше из-за пандемии коронавируса. На склонах побывали не только сахалинцы, но и жители других регионов России и зарубежных стран – Великобритании, Таиланда, Китая, Японии, Кореи, Нидерландов, – рассказал заместитель председателя правительства островного региона.

Напомним, что в ТОР «Горный воздух», созданную в курортной местности Сахалинской области, вошли популярная база «Горный воздух» и земельные участки, расположенные в Южно-Сахалинске. Среди преимуществ данной территории эксперты отмечают выгодное положение на пересечении морских и воздушных внутренних и международных путей, наличие геотермальных ресурсов для развития бальнеологического туризма, привлекательные природные ландшафты.