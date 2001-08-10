Около 13 миллиардов рублей инвестировали резиденты ТОР «Горный воздух»
Около 13 миллиардов рублей инвестировали резиденты ТОР «Горный воздух». Такая информация прозвучала на заседании наблюдательного совета территории опережающего развития «Горный воздух». Основными темами совещания, прошедшего под председательством заместителя председателя правительства Сахалинской области Антона Зайцева и при участии первого заместителя Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Сергея Тырцева, стали реализация проектов инвесторов и строительство инфраструктуры ТОР.
С докладом по этим вопросам выступил директор ООО «УК ТОР «Сахалин» (дочернее общество АО «Корпорация развития Дальнего Востока») Михаил Алешин.
– ТОР «Горный воздух» создана в марте 2016 года. При ее образовании было заявлено к реализации 7 инвестиционных проектов. На текущий момент заключено 26 соглашений с резидентами. Общий объем инвестиций по соглашениям с КРДВ составляет 24 млрд рублей, при этом запланировано создание около 1 600 рабочих мест. Резиденты уже инвестировали в проекты почти 13 млрд рублей, запустили 4 предприятия и трудоустроили 224 сахалинца. Остальные проекты находятся в стадии реализации, их вводы запланированы с 2020 по 2024 годы, – сообщил Михаил Алешин.
Отраслевая специализация ТОР отвечает стратегии социально-экономического развития Сахалинской области на период до 2035 года. Одной из приоритетных отраслей островного развития является туризм. В этой сфере вместе с проектами гостиничного бизнеса реализуется 19 проектов резидентов.
Создание инфраструктуры формирует необходимые базовые условия для привлечения частных инвестиций на Сахалин. Всего запланировано 26 мероприятий, 14 из которых на сегодняшний день реализованы, выполнение остальных идет согласно графику.
Антон Зайцев отметил, что «Горный воздух» не только позволяет развивать на Сахалине всесезонный туризм, но и является площадкой для спортивных соревнований самого высокого уровня. В 2019 году на склонах спортивно-туристического комплекса состязались участники первых зимних международных игр «Дети Азии». В этом году на «Горном воздухе» состоялся этап паралимпийского кубка мира по горнолыжному спорту.
– В этом зимнем сезоне комплекс в Южно-Сахалинске 165 тысяч человек – почти на 50 тысяч посетителей больше, чем в прошлом. Это несмотря на то, что сезон закончился раньше из-за пандемии коронавируса. На склонах побывали не только сахалинцы, но и жители других регионов России и зарубежных стран – Великобритании, Таиланда, Китая, Японии, Кореи, Нидерландов, – рассказал заместитель председателя правительства островного региона.
Напомним, что в ТОР «Горный воздух», созданную в курортной местности Сахалинской области, вошли популярная база «Горный воздух» и земельные участки, расположенные в Южно-Сахалинске. Среди преимуществ данной территории эксперты отмечают выгодное положение на пересечении морских и воздушных внутренних и международных путей, наличие геотермальных ресурсов для развития бальнеологического туризма, привлекательные природные ландшафты.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости политики Сахалина и Курил
Это читают
12:32 29 Июня На «Горном воздухе» провели марафон отжиманий
15:32 29 Июня Торговые центры и фитнес-клубы могут появиться во Владимировке
13:12 29 Июня Часть сахалинцев в Луговом и Новоалександровске во вторник останется без света
- 17:12 29 Июня В Сахалинской области сняты ограничения на численность посетителей массовых мероприятий
- 13:12 18 Июня Для прибывающих на острова военных предусмотрят дополнительные меры профилактики COVID-19
- 10:12 17 Июня Сахалинские некоммерческие организации приглашают к участию в специальном конкурсе Фонда президентских грантов
12:32 18 Июня Число заболевших Covid-19 в Сахалинской области превысило 400
13:42 18 Июня Холодной воды не будет в нескольких районах Южно-Сахалинска завтра
Выбор редакции
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
- 09:34 22 Июня Банк России сделал деньги рекордно дешевыми
- 10:32 2 Июня Правительство разработало план восстановления занятости и доходов россиян
- 10:28 27 Апреля Ключевая ставка ЦБ РФ понизилась до 5,50% годовых
- 15:32 7 Апреля Количество личных банкротств в РФ выросло в 1,7 раза в I квартале
Опрос
Какие надежды вы возлагаете на 2020 год?