Профильные министерства и банки поддержали инициативу «Единой России» о защите гарантированного минимального дохода должника от взыскания
«Единая Россия» подготовила законопроекты, которые должны запретить взыскивать за долги сумму в размере МРОТ — чтобы человек не оказался в ситуации, когда он не может купить продукты или что-то, необходимое в быту. Государство должно защищать людей, которые попали в трудную ситуацию, заявил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак в ходе обсуждения партийной инициативы с профильными министерствами и профессиональным сообществом.
«Это, с одной стороны, гарантирует реализацию конституционного права граждан на социальное обеспечение. С другой стороны — должно отрезвляющим образом подействовать на кредитные учреждения, особенно микрофинансовые организации, которые порой навязывают людям займы под грабительские проценты, а потом обирают их «до нитки»», — отметил Андрей Турчак.
Предполагается, что должники получат возможность указать банковский счет, на котором в течение месяца будет сохраняться минимальный доход в размере прожиточного минимума, не подлежащий списанию. Всё остальное может использоваться для погашения долга, сообщили в Партии.
«Защита минимального дохода граждан – это принципиальная позиция «Единой России». Если речь идет о выживании человека, надо сохранять прожиточный минимум», - отметил первый заместитель руководителя фракции «Единой России» в Госдуме Андрей Исаев и пояснил, что в законопроекте речь идет не только о средствах пенсионеров, инвалидов и других социальных уязвимых категорий, но и тех, кто не получает социальную поддержку от государства. Это индивидуальные предприниматели и самозанятые, у которых имеющиеся средства списываются «под ноль» за долги.
Документ, который партия разрабатывала вместе с профильными министерствами, поддержали Минтруд, Минюст, Федеральная служба судебных приставов и Банк России. Концепцию одобрили в том числе в Сбербанке и Федерации независимых профсоюзов России. Отзыв Правительства подготовит Минэкономразвития. Все участники дискуссии указали на ряд шероховатостей, которые будут устранены при доработке законопроекта. «Единая Россия» создаст рабочую группу с участниками профильных ведомств и социальных партнеров, чтобы доработать законопроект к концу августа.
Подводя итоги встречи, Андрей Турчак отметил, что «Единая Россия» организует обсуждение законопроекта в регионах. Кроме того, он подчеркнул, что прошедшее совещание — первое из серии обсуждений, на которых будут затрагиваться вопросы защиты доходов, поддержки занятости, обеспечения справедливой оплаты труда, повышения доступности лекарств — ранее эти темы называли приоритетными для работы «Единой России» в осеннюю сессию Госдумы.
«[Эти темы] объединены нацеленностью на человека, его защиту, заботу и благополучие. Именно это главные приоритеты партии в работе с людьми», — резюмировал Андрей Турчак.
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