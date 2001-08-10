Тихоокеанское
информационное агентство
10 Июня 2021
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15:57, Сегодня | Новости политики Сахалина и Курил

В Сахалинской области министр спорта переходит на работу с инвестициями

В Сахалинской области министр спорта переходит на работу с инвестициями

Сергей Буренков уходит из министерства спорта Сахалинской области. Глава регионального минспорта подал в отставку. Он уходит в отпуск с последующим увольнением, сообщили ТИА "Острова" в островном правительстве.

Ему предложено остаться в системе органов исполнительной власти Сахалинской области – в инвестиционном блоке. У Сергея Буренкова профильное экономическое образование, он окончил Московский государственный университет. Объединенное министерство спорта и молодежной политики он возглавил в мае 2017 года. На руководящую должность пришел с поста заместителя министра.

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