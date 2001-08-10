Тихоокеанское
информационное агентство
28 Июля 2021
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11:27, Сегодня | Новости политики Сахалина и Курил

Вопросы о регистрации кандидатов в Госдуму рассмотрит сахалинский избирком

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На заседании избирательной комиссии Сахалинской области 29 июля 2021 года планируется рассмотрение вопросов о регистрации кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по одномандатному избирательному округу № 167 – Сахалинская область Д.А. Флеера, А.В. Корниенко, О.В. Корецкого, А.В. Конькова.

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