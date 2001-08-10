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Вопросы о регистрации кандидатов в Госдуму рассмотрит сахалинский избирком
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На заседании избирательной комиссии Сахалинской области 29 июля 2021 года планируется рассмотрение вопросов о регистрации кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по одномандатному избирательному округу № 167 – Сахалинская область Д.А. Флеера, А.В. Корниенко, О.В. Корецкого, А.В. Конькова.
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