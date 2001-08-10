Склад контрафактного алкоголя нашли на дачном участке в Южно-Сахалинске
Следователи Южно-Сахалинска расследуют уголовное дело в отношении группы лиц, подозреваемой в незаконном хранении и сбыте нелегального алкоголя и спиртосодержащей продукции. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Основанием для возбуждения уголовного дела стали результаты оперативно-розыскных мероприятий.
Оперативники установили, что 37-летний житель областного центра хранит на своем дачном участке крупную партию немаркированного алкоголя и спирта. При проведении обыска полицейские обнаружили склад с пятилитровыми канистрами спирта, а также контейнер с водкой популярного бренда. Акцизные марки на них отсутствовали, как и документы, подтверждающие ее легальность. Вся продукция изъята. Ее общая стоимость составила 400 тысяч рублей.
- Следствием предварительно установлено, что подозреваемый вступил в сговор с тремя людьми. Двое разливали спирт в бутылки и придавали им товарный вид. После этого они передавали контрафакт еще одному участнику группы, который занимался его перевозкой на хранение или продажу. Также правоохранители выяснили, что злоумышленник купил водку без акцизных марок для последующей перепродажи, - отмечают в УМВД.
В настоящий момент проводятся мероприятия, направленные на сбор и закрепление доказательств. Подозреваемым грозит до шести лет тюрьмы.
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