Жительницу Корсакова осудят за покупку машины на несуществующий маткапитал

Корсаковские следователи завершили расследование уголовного дела за мошенничество в крупном размере. В совершении преступления обвиняют 21-летнюю местную жительницу, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на областное УМВД.

- Установлено, что в первых числах мая 2019 года девушку заинтересовало объявление о продаже автомобиля, размещенное на одном из сайтов. Машину продавали за 280 тысяч рублей. Связавшись с продавцом, сахалинка сообщила, что собирается купить авто за счет средств материнского капитала.

Осмотрев при личной встрече с продавцом иномарку, девушка заключила с ним договор купли-продажи транспортного средства за счет средств гарантийного письма на материнский капитал. Она сообщила мужчине, что оплата поступит на его счет в течение последующих двух месяцев.

На самом деле девушка не собиралась передавать документы о приобретении автомобиля в отделение соцзащиты и выплачивать потерпевшему деньги за покупку машины.

Иномарку девушка подарила своему уже бывшему молодому человеку, а он продал его другому человеку, - рассказали правоохранители.

Обвинительное заключение направлено в суд для рассмотрения по существу.