Тихоокеанское
информационное агентство
18 Февраля 2020
Сегодня 01:24
63,31|68,62|56,99
Завтра выходить на лед в заливе Мордвинова крайне опасно
10:32, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Женщину сбил седан в Южно-Сахалинске

Водитель иномарки наехал на женщину в Южно-Сахалинске. Инцидент случился 14 февраля в 9:40. 

Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе ГИБДД УМВД по Сахалинской области, сахалинец, управляя машиной "Тойота Креста", двигался в западном направлении по Коммунистическому проспекту. В районе дома №3 он  совершил наезд на женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП, 40-летняя островитянка получила телесные повреждения.

По данному факту проводится проверка.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости происшествий Сахалина и Курил

    Это читают

      Выбор редакции

      Мои острова - моё будущее

      Аналитика

      Опрос

      Какие надежды вы возлагаете на 2020 год?