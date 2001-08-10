Уволенный из сахалинской стоматологии охранник в отместку украл из клиники лекарства
Сотрудница одной из стоматологических клиник Южно-Сахалинска обратилась с заявлением в полицию. Женщина сообщила, что из служебного помещения украли сумку с медикаментами на 70 тысяч рублей.
Как сообщают ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД России по Сахалинской области, осмотр места происшествия показал, что посторонние не проходили в помещение. Таким образом, похищение сумки случайным посетителем исключено.
Сотрудники уголовного розыска установили личность злоумышленника. Им оказался 66-летний житель областного центра, который ранее работал сторожем в этой стоматологии.
Как оказалось, незадолго до кражи подозреваемого уволили. Тогда мужчина решил проучить своего работодателя и в последний рабочий день похитил сумку с медикаментами, пронеся её мимо нового охранника.
Похищенное изъято в полном объеме и возвращено законным владельцам.
Возбуждено уголовное дело статье «кража». Подозреваемый признался в совершении преступления и сейчас находится под подпиской о невыезде.
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