Тихоокеанское
информационное агентство
21 Февраля 2020
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17:44, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Сахалинка получила условный срок за избиение полицейских

Вступил в силу приговор Анивского районного суда, которым 56-летняя жительница села Таранай признана виновной в применении  не опасного для здоровья насилия в отношении полицейских.

Суд установил, что в марте 2019 года подсудимая нанесла множественные телесные повреждения следователю и сотруднику уголовного розыска, которые искали ее сына, находящегося в розыске. Полицейские пришли в квартиру женщины и проводили обыск, но сахалинке это не понравилось. 

Суд приговорил жительницу Анивского района к 2 годам условного лишения свободы, сообщили ТИА "Острова" в областной прокуратуре.

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