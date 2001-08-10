Житель Поронайска расплатился в кафе фальшивыми деньгами, а сдачу получил настоящими

В полицию Поронайска 16 февраля обратилась 20-летняя местная жительница, работающая в одном из местных кафе. Девушка сообщила, что кто-то клиентов расплатился за заказ купюрами «банка приколов». Общая сумма ущерба составила 10 тысяч рублей.

Сотрудники полиции установили личность подозреваемого, им оказался 20-летний местный житель. Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Сахалинской области, молодой человек отдыхал в ночном клубе, и после его закрытия захотел продолжения. Так как денег у него не было, он вспомнил про реквизит, который остался у него со свадьбы друзей, а именно, купюры «банка приколов». Взяв их, злоумышленник около шести часов утра пришел в круглосуточное кафе, где сделал заказ больше чем на 6,5 тысяч рублей, а затем расплатился за него подделкой. Девушка не заметила подмены и выдала злоумышленнику сдачу - 3,5 тысячи рублей. Заполучив обманом настоящие деньги, подозреваемый уехал в Южно-Сахалинск, но в скором времени его задержали сотрудники полиции.

Возбуждено уголовное дело. Молодой человек раскаялся и пообещал возместить причинённый ущерб заведению. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.