Тихоокеанское
информационное агентство
26 Марта 2020
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12:14, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Родственники и полиция Холмска ищут 31-летнюю Анастасию Громову

Родственники и полиция Холмска ищут 31-летнюю Анастасию Громову

Полиция Холмского района разыскивает 31-летнюю Анастасию Сергеевну Громову. Об этом сообщает astv.ru. Она около месяца не выходит на связь с близкими.  

Приметы: на вид 32-35 лет, славянская внешность, рост 185 см, худощавое телосложение.

Особые приметы: на кончике  носа  и на левой щеке крупные родинки, при ходьбе хромает на левую ногу. 

Была одета: бирюзовый пуховик с капюшоном, черные брюки, черные сапоги, оранжевая шапка.

Женщина склонна к бродяжничеству.

Если вы знаете, где находится Анастасия Громова, сообщите об этом: 780-735,  8 (42433) 20070, 8 (42433) 20414, 41-63-62, WhatsApp - 89621206698.

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