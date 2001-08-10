Родственники и полиция Холмска ищут 31-летнюю Анастасию Громову

Полиция Холмского района разыскивает 31-летнюю Анастасию Сергеевну Громову. Об этом сообщает astv.ru. Она около месяца не выходит на связь с близкими.

Приметы: на вид 32-35 лет, славянская внешность, рост 185 см, худощавое телосложение.

Особые приметы: на кончике носа и на левой щеке крупные родинки, при ходьбе хромает на левую ногу.

Была одета: бирюзовый пуховик с капюшоном, черные брюки, черные сапоги, оранжевая шапка.

Женщина склонна к бродяжничеству.

Если вы знаете, где находится Анастасия Громова, сообщите об этом: 780-735, 8 (42433) 20070, 8 (42433) 20414, 41-63-62, WhatsApp - 89621206698.