На Сахалине подтвердили четыре случая заражения коронавирусной инфекцией. Об стало известно на странице в "ВКонтакте" оперативного штаба по борьбе с заболеванием.

"За последние сутки в России подтверждено 228 случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в 26 регионах. Всего в стране на сегодняшний день зарегистрировано 1 264 случая коронавирусной инфекции в 62 регионах, число выписанных пациентов выросло до 49", - говорится в сообщении.

Информацию подтвердили в сахалинском правительстве. Наличие коронавируса в анализах установил новосибирский центр вирусологии и биотехнологии "Вектор", куда ранее отправили биоматериал для установления точного диагноза.

Губернатор Валерий Лимаренко призвал жителей Сахалинской области соблюдать повышенные меры предосторожности в условиях осложнившейся эпидемиологической обстановки.

– Прошу всех сахалинцев и курильчан сохранять спокойствие и быть бдительными. Если вы видите людей, которые приехали из-за границы и по каким-либо причинам не находятся на самоизоляции, сообщите об этом по телефону горячей линии минздрава 1-300, добавочный номер 8. От этого зависит ваша жизнь и жизнь ваших близких. В свою очередь, призываю всех прибывших к нам в область сознательно и ответственно проходить все карантинные мероприятия. Четыре подтвержденных случая вывели всех нас из зоны комфорта. Для преодоления трудностей нужно набраться терпения. Понимаю, что предпринимаемые меры жесткие, но, поверьте, они необходимы, – отметил глава области.

Жители области могут сообщать обо всех прибывших на острова из стран и регионов с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой и несоблюдающих режим самоизоляции также в приемную Управления Роспотребнадзора по Сахалинской области по телефону: 8 (4242) 49-52-82 и в правоохранительные органы.

21:07 Все четверо инфицированных изолированы и получают необходимое лечение.

Определён круг контактов, эти люди также находятся на карантине.